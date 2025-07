Apple prévoirait un MacBook pas cher équipé d’une puce iPhone

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait l’intention de lancer un MacBook à faible coût fonctionnant avec une puce provenant de l’iPhone.

Premier MacBook avec une puce iPhone

Dans un article publié sur X, Kuo indique que ce nouveau MacBook disposerait d’un écran de 13 pouces et de la puce A18 Pro, introduite l’an dernier avec l’iPhone 16 Pro. Ce serait ainsi le premier MacBook propulsé par une puce initialement conçue pour l’iPhone. Jusqu’à présent, tous les Mac dotés de puces Apple Silicon utilisaient des puces de la série M, offrant un nombre plus élevé de cœurs, une plus grande capacité de mémoire et une meilleure gestion des écrans externes. Ce MacBook pas cher pourrait être proposé dans les coloris suivants : argent, bleu, rose et jaune.

Production prévue fin 2025 ou début 2026

La production de ce nouveau MacBook devrait démarrer en masse à la fin du quatrième trimestre 2025 ou au début du premier trimestre 2026. Apple espère que ce modèle low cost stimulera les ventes de MacBook, pouvant représenter entre 20 et 28 % des ventes totales de MacBook dès l’année prochaine.

La société technologique chinoise Everwin Precision serait l’un des principaux bénéficiaires du lancement de ce modèle, puisqu’elle serait chargée de fournir les boîtiers de ces nouveaux MacBook.