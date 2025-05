L’IA de Microsoft Aurora surpasse désormais les prévisions météo traditionnelles

Microsoft vient de franchir une étape majeure dans le domaine des prévisions météorologiques avec Aurora, un modèle d’intelligence artificielle qui surpasse désormais les outils traditionnels des grandes agences internationales.

Selon une étude parue dans la revue scientifique Nature, Aurora offre des prévisions à 10 jours à la fois plus précises et bien moins gourmandes en ressources de calcul. Capable de rivaliser avec des références mondiales comme le modèle du Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), l’IA de Microsoft s’est montrée plus fiable dans 92 % des cas, à une résolution d’environ 10 km².

Efficacité remarquable

Aurora ne se limite pas aux prévisions classiques : elle démontre également une efficacité remarquable dans des domaines comme la qualité de l’air, l’état des vagues océaniques ou la trajectoire des cyclones tropicaux. « Aurora surpasse les prévisions opérationnelles […] à un coût de calcul nettement inférieur », affirment les chercheurs dans Nature, soulignant la double avancée en précision et en efficience.

Un exemple frappant illustre ses capacités : en analysant des données passées, Aurora avait anticipé avec quatre jours d’avance que le typhon Doksuri frapperait les Philippines en 2023, alors que les prévisions officielles misaient encore sur une trajectoire plus au nord, vers Taïwan.

Ce typhon, qui a causé plus de 28 milliards de dollars de dégâts, a servi de test décisif pour mesurer l’avantage de cette nouvelle approche face à sept centres météorologiques, dont le Centre américain des ouragans.

Aurora reste aujourd’hui à un stade expérimental. Ses résultats impressionnants proviennent d’analyses rétrospectives et ne sont pas encore déployés pour le grand public. Les agences météorologiques observent néanmoins ses avancées de près.