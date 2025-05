iPhone 17 Air : sa capacité de batterie et son poids révélés ?

Apple devrait lancer cette année l’iPhone 17 Air, un tout nouveau modèle ultra-fin. Jusqu’ici, de nombreuses rumeurs évoquaient principalement le design général et la finesse de l’appareil, mais aucun détail précis sur son poids ou la capacité de sa batterie n’avait été communiqué.

Un poids très léger et une batterie compacte

Selon le leaker « yeux1122 », cité sur le blog coréen Naver, l’iPhone 17 Air de 6,6 pouces pèserait environ 145 grammes et embarquerait une batterie d’une capacité de 2 800 mAh. Ces informations proviendraient d’un « échantillon confirmé pour la production de masse ». Ce blog a précédemment fourni des informations précises sur la stratégie d’Apple concernant les composants.

Ce poids annoncé se rapproche de celui d’un iPhone SE 2 (148 grammes) ou d’un iPhone 13 mini (141 grammes). Quant à la batterie, sa capacité annoncée est similaire à celle de l’iPhone 12 (2 815 mAh). Cependant, le blog souligne qu’Apple pourrait intégrer une batterie haute densité dans l’iPhone 17 Air, augmentant ainsi la capacité effective de 15 à 20 %.

Une nouvelle technologie de batterie à l’étude

En mars, l’analyste spécialisé dans les chaînes d’approvisionnement Apple, Ming-Chi Kuo, avait déjà mentionné que le dispositif utiliserait une batterie à haute densité. Plus récemment, un rapport en provenance d’Asie a indiqué que l’iPhone 17 Air pourrait être le premier smartphone Apple à adopter une technologie avancée de batterie au silicium, le fournisseur TDK devant expédier sa nouvelle génération de batteries à anodes en silicium dès la fin juin.

Toutefois, les avis restent partagés sur la performance réelle de la batterie de l’iPhone 17 Air. Wayne Ma, du média The Information, affirme que l’appareil aurait une autonomie « moins bonne » que les modèles précédents d’iPhone.

Autonomie limitée selon des tests internes

En interne, Apple aurait déterminé que seulement 60 à 70 % des utilisateurs pourraient utiliser l’iPhone 17 Air une journée entière sans recharge intermédiaire. Pour comparaison, ce chiffre est de 80 à 90 % pour les autres modèles d’iPhone.

Afin de pallier ce problème, Apple envisagerait de commercialiser une coque-batterie optionnelle pour l’iPhone 17 Air.

À l’inverse, Mark Gurman de Bloomberg présente une vision plus positive, estimant que l’autonomie serait « comparable aux iPhone actuels » grâce à des optimisations matérielles et logicielles.

Un design optimisé pour l’autonomie ?

Ce modèle de seulement 5,5 mm d’épaisseur pourrait intégrer le modem économe en énergie C1 d’Apple et ne pas disposer d’une caméra Ultra Wide, libérant ainsi potentiellement plus d’espace interne pour accueillir une batterie plus grande.

L’iPhone 17 Air remplacera le modèle « Plus » dans la gamme iPhone 17 d’Apple, avec une sortie prévue vers la mi-septembre selon le calendrier habituel de la marque.