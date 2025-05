iPhone 17 Air : une technologie avancée de batterie au silicium ?

Le futur iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin totalement inédit, pourrait devenir le premier smartphone Apple à adopter une technologie avancée de batterie, avec le fournisseur japonais TDK qui s’apprête à expédier une nouvelle génération de batteries à anodes en silicium dès fin juin.

TDK accélère son calendrier de production

Selon DigiTimes, le PDG de TDK, Noboru Saito, a récemment révélé lors d’une interview que l’entreprise a avancé son calendrier de production, passant d’une livraison initialement prévue pour le trimestre de septembre à fin juin. Cette accélération pourrait permettre à certains fabricants de smartphones d’utiliser ces nouvelles batteries dans leurs modèles les plus fins dès cette année.

« Nous avons réalisé d’importants progrès et allons expédier très bientôt », a déclaré Saito, précisant que « certains fabricants pourraient intégrer la nouvelle batterie dès cette génération de produits ».

Ce timing correspond à la période de lancement attendue en septembre pour l’iPhone 17 Air, dont l’épaisseur pourrait atteindre seulement 5,5 mm à son point le plus fin, selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Une batterie plus compacte et plus performante

Les batteries de TDK utilisent du silicium pour les anodes à la place du graphite traditionnel, permettant ainsi de stocker 15 % d’énergie supplémentaire dans le même espace que les batteries rechargeables classiques. Cette avancée serait essentielle pour maintenir une autonomie suffisante malgré un format ultra-fin.

Toutefois, les avis divergent concernant les performances de la batterie de l’iPhone 17 Air. Alors que Wayne Ma de The Information estime que l’appareil aura une autonomie « moins bonne » que les précédents iPhone, Mark Gurman de Bloomberg se montre plus optimiste en affirmant que l’autonomie serait « équivalente aux iPhone actuels » grâce à des optimisations matérielles et logicielles.

En soutien à cette idée, Ming-Chi Kuo mentionne dans un récent article de blog que l’iPhone 17 Air intégrera une batterie de « haute densité », sans toutefois fournir plus de précisions.

Un modèle optimisé en interne

Le futur modèle pourrait également intégrer le modem C1 d’Apple, particulièrement économe en énergie, tout en se passant d’une caméra Ultra Wide. Cela pourrait offrir davantage d’espace interne pour une batterie plus volumineuse.

Vers des batteries au silicium pur en 2027 ?

Plus loin dans l’avenir, un récent rapport d’ETNews évoque l’adoption par Apple d’une batterie encore plus avancée pour son iPhone de 2027, marquant le 20e anniversaire du célèbre smartphone. Cette future génération pourrait utiliser des anodes en silicium pur capables de stocker jusqu’à dix fois plus d’ions lithium par gramme que les matériaux actuels.

TDK travaille déjà sur ses batteries en silicium de quatrième génération, comme l’indique Noboru Saito : « Nous prévoyons de lancer nos batteries en silicium de quatrième génération dès le prochain exercice fiscal afin de renforcer notre avance ». Il précise également que la production en masse de ces batteries « nécessite un savoir-faire particulier. On ne peut pas simplement assembler des matériaux ».

L’iPhone 17 Air de 6,6 pouces devrait remplacer le modèle Plus dans la gamme Apple de 2025, avec une annonce probable en septembre selon le calendrier habituel de la marque.