iPhone 18 Pro : Apple travaillerait bien sur un Face ID sous l’écran

Apple teste activement un système de reconnaissance faciale Face ID sous l’écran sur un prototype d’iPhone 18 Pro, doté d’une caméra frontale en poinçon unique, selon un leaker chinois connu sous le nom de Digital Chat Station.

Face ID sous l’écran pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max

D’après Digital Chat Station, qui s’appuie sur des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, la marque teste un Face ID en 3D intégré sous l’écran pour les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus l’année prochaine.

Ces informations viennent renforcer un rapport récent de The Information, qui indiquait que les iPhone 18 Pro devraient intégrer un Face ID sous l’écran, avec uniquement un petit trou dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale.

Un défi technique pour Apple

L’intégration de Face ID sous l’écran représente un véritable défi d’ingénierie pour Apple. Ce système de reconnaissance faciale repose sur la projection et la lecture de milliers de points infrarouges pour créer une carte de profondeur précise du visage de l’utilisateur.

Les écrans OLED, qui équipent les iPhone, posent un problème particulier car ils ont tendance à bloquer ou diffuser une grande partie de cette lumière infrarouge, compromettant ainsi la précision du système.

Comment Apple pourrait surmonter ce défi

Pour permettre au Face ID sous l’écran de fonctionner correctement, Apple pourrait :

Concevoir des zones spécifiques de l’écran qui laissent passer davantage de lumière infrarouge , tout en réduisant les distorsions.

, tout en réduisant les distorsions. Optimiser les composants matériels et les algorithmes logiciels pour compenser les pertes de signal et les interférences optiques.

L’objectif serait de garantir que ce nouveau Face ID soit aussi précis et sécurisé que le système actuel, avant de l’introduire sur tous les modèles d’iPhone.

Une caméra frontale en poinçon pour un design immersif

Pour la caméra frontale, Apple prévoit d’utiliser une technologie de poinçon HIAA (Hole-in-Active-Area), une méthode de fabrication d’écran développée par Samsung et d’autres fabricants de dalles OLED.

Cette technologie permet de percer un petit trou directement dans la zone active de l’écran, préservant ainsi un design immersif tout en maintenant une excellente qualité d’image pour les selfies.

Les iPhone 18 standards conserveraient la Dynamic Island

En revanche, les modèles standard de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18 Air devraient continuer à utiliser les deux capteurs frontaux et une caméra intégrés dans la Dynamic Island.

D’après The Information et confirmé par l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait adopter une stratégie de lancement scindée, avec les modèles iPhone 18 Pro en septembre 2026, suivis des iPhone 18 standard et iPhone 18e au printemps 2027.