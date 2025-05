iOS 19 : la bêta arrive dans un mois avec ces nouvelles fonctionnalités sur l’iPhone

La première bêta d’iOS 19 sera disponible dans un mois, et de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations sont déjà attendues.

Apple devrait proposer cette première bêta d’iOS 19 aux développeurs immédiatement après la keynote de la WWDC 2025, prévue le lundi 9 juin. Après une période de test, la mise à jour sera déployée au grand public en septembre.

Un nouveau design avec une barre d’onglets flottante

iOS 19 introduira un nouveau design inspiré de visionOS, le système d’exploitation du casque Apple Vision Pro.

D’après Jon Prosser de Front Page Tech, iOS 19 arborera une apparence en verre avec une transparence accrue pour les menus, les boutons et les éléments de l’interface utilisateur. Les icônes des applications seront plus arrondies, et une nouvelle barre d’onglets flottante apparaîtra dans les applications Apple.

Mark Gurman de Bloomberg s’attend également à un design inspiré de visionOS et prédit que ces changements seront les plus importants depuis iOS 7.

Stage Manager pour iPhone

Leaker Majin Bu a affirmé qu’iOS 19 permettra une prise en charge limitée de Stage Manager sur les iPhone équipés d’un port USB-C.

Lorsque ces iPhone seront connectés à un écran externe, les utilisateurs pourront profiter d’une interface Stage Manager avec plusieurs applications ouvertes simultanément. Toutefois, cette version sera plus limitée que celle disponible sur iPad.

Les iPhone compatibles avec cette fonctionnalité incluront les modèles iPhone 15 et plus récents.

Chiffrement de bout en bout pour les messages RCS

En mars, Apple a annoncé son intention d’ajouter une prise en charge des messages RCS chiffrés de bout en bout dans l’application Messages sur iOS, iPadOS, macOS et watchOS.

Cela signifie qu’iOS 19 devrait intégrer cette fonctionnalité, avec les améliorations suivantes pour les conversations RCS :

Chiffrement de bout en bout , empêchant toute lecture des messages par Apple ou par des tiers.

, empêchant toute lecture des messages par Apple ou par des tiers. Réponses en ligne .

. Modification des messages .

. Annulation des messages envoyés .

. Support complet de Tapback pour les messages RCS.

Ces nouveautés permettront aux conversations RCS sur iOS de se rapprocher de l’expérience iMessage, qui bénéficie de fonctionnalités similaires depuis plusieurs années.

Traduction en direct avec les AirPods

Selon Mark Gurman, certains modèles d’AirPods bénéficieront d’une fonctionnalité de traduction en direct avec iOS 19.

Voici comment cela fonctionnera : si un utilisateur parlant anglais entend quelqu’un parler en espagnol, l’iPhone traduira automatiquement le discours et le transmettra à ses AirPods en anglais. Les paroles de l’utilisateur seront également traduites en espagnol et lues sur l’iPhone.

Cette fonctionnalité pourrait faire des AirPods un outil puissant pour les voyages et la communication multilingue.

Une application Santé remaniée avec coaching

Apple devrait lancer une application Santé remaniée dès iOS 19.4, intégrant une nouvelle fonctionnalité de coaching alimentée par l’IA.

Cette fonctionnalité proposera des recommandations de santé personnalisées, accompagnées de vidéos éducatives de la part d’experts. Par exemple, si l’Apple Watch détecte des tendances de fréquence cardiaque inquiétantes, une vidéo pourrait expliquer les risques de maladies cardiaques.

Le suivi de l’alimentation sera également amélioré, faisant potentiellement concurrence à des applications comme MyFitnessPal.

Siri personnalisé

Apple a retardé le lancement de la version plus personnalisée de Siri, prévue initialement pour 2024. Cette mise à jour pourrait désormais être intégrée à iOS 19.

Cette version de Siri comprendra :

Une compréhension du contexte personnel de l’utilisateur .

. Une reconnaissance de l’environnement à l’écran .

. Des contrôles approfondis par application.

Par exemple, Siri pourra donner des informations sur le vol de la mère d’un utilisateur ou sur ses réservations de déjeuner en utilisant les données des applications Mail et Messages.

Changements imposés par l’Union européenne

En mars, la Commission européenne a publié une liste de changements qu’Apple doit intégrer dans iOS 19 et iOS 20, conformément à la Digital Markets Act.

Les principaux changements incluent :

Les montres connectées tierces devront pouvoir afficher et interagir avec les notifications iOS d’ici fin 2025 .

. Le basculement audio automatique des AirPods devra être accessible aux casques tiers d’ici juin 2026 .

. Les alternatives AirDrop et AirPlay proposées par des tiers devront être prises en charge.

Intégration de Google Gemini

Lors d’une audience en justice le mois dernier, le PDG de Google, Sundar Pichai, a laissé entendre qu’iOS 19 pourrait intégrer Google Gemini.

Les iPhone compatibles avec Apple Intelligence proposent déjà l’intégration de ChatGPT depuis iOS 18.2, permettant à Siri d’afficher des réponses de ChatGPT ou d’utiliser ses outils de génération de texte et d’images.

Google Gemini pourrait devenir une deuxième option de génération d’IA, aux côtés de ChatGPT.

Compatibilité d’iOS 19

Selon une source fiable, iOS 19 sera compatible avec les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 11.

Cela signifie que les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR ne seront pas compatibles, mais continueront de recevoir des mises à jour de sécurité.