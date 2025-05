iPhone 18 : sortie repoussé au printemps 2027, six mois après les modèles 18 Pro ?

Apple lancera l’iPhone 18 standard au début de l’année 2027, marquant un changement majeur dans sa stratégie de lancement, qui débutera en 2026.

Concept d’iPhone 18 – Source: Yanko Design

Une nouvelle organisation des lancements d’iPhone

Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de scinder le lancement de sa gamme phare d’iPhone en deux vagues chaque année. Les iPhone 18 Pro et un tout nouvel iPhone pliable arriveront au second semestre 2026, tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e seront lancés au premier semestre 2027.

Voici la feuille de route établie par Kuo pour les deux prochaines années et demie :

2e semestre 2025 : iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim (Air), iPhone 17

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim (Air), iPhone 17 1er semestre 2026 : iPhone 17e

iPhone 17e 2e semestre 2026 : iPhone pliable, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Slim (Air)

iPhone pliable, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Slim (Air) 1er semestre 2027 : iPhone 18, iPhone 18e

iPhone 18, iPhone 18e 2e semestre 2027 : iPhone pliable 2 (déjà en développement), iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Slim (avec un écran plus grand que le 18 Slim)

Un calendrier adapté à la concurrence et à la croissance de la gamme

Kuo explique que ce changement stratégique repose sur deux éléments majeurs :

Combler le “vide marketing” créé par les concurrents chinois qui sortent généralement leurs flagships en début d’année.

créé par les concurrents chinois qui sortent généralement leurs flagships en début d’année. Éviter la dilution des efforts marketing, alors que la gamme iPhone continue de s’élargir.

Ce découpage du calendrier de lancement devrait également permettre à Apple d’optimiser ses ressources industrielles, alors que la gamme passera de cinq à six modèles.

Une stratégie confirmée par The Information

Cette feuille de route concorde avec les révélations récentes de The Information, qui prévoit la sortie des iPhone 18 Pro, Pro Max, Air et du modèle pliable à l’automne 2026, suivis des modèles standard au printemps 2027.

S’il se concrétise, ce nouveau rythme de sortie marquerait la première séparation volontaire des lancements d’iPhone haut de gamme depuis l’instauration du calendrier annuel à l’automne, établi avec l’iPhone 4S en 2011.