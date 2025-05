Apple lancerait un iPhone 19 Air avec un écran plus grand fin 2027

Apple prévoit de lancer un iPhone 19 Air avec un écran plus grand au cours du second semestre 2027, dans le cadre de sa stratégie produit en constante évolution, selon l’analyste de l’industrie Ming-Chi Kuo.

Un écran plus grand pour l’iPhone 19 Air

D’après le dernier rapport de Ming-Chi Kuo, l’iPhone 19 Air disposera d’un écran plus grand par rapport au modèle iPhone 18 Air, qui devrait être lancé un an plus tôt.

Bien que les dimensions précises n’aient pas été dévoilées, Kuo a spécifiquement mentionné que l’appareil offrirait « un écran plus grand que le 18 Slim » dans sa feuille de route. Le terme « Slim » semble être utilisé par Kuo pour désigner le modèle ultra-fin d’Apple, dont le premier modèle devrait sortir cette année sous le nom d’iPhone 17 Air.

L’iPhone 17 Air comme point de départ

Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Air devrait disposer d’un écran de 6,6 pouces, ce qui le placerait entre l’iPhone 17 classique et l’iPhone 17 Pro Max en termes de taille.

Cette gamme Air élargie fait partie de la stratégie d’Apple pour diversifier son offre produit, une réponse à la concurrence toujours plus intense, en particulier sur le marché chinois.

Une stratégie de lancement adaptée à la concurrence

D’après Ming-Chi Kuo, la décision d’Apple de proposer une gamme Air plus large et de varier les formats de ses iPhone s’explique par une concurrence intense, notamment en Chine, où les fabricants locaux continuent de gagner en popularité.

À partir de 2026, Apple devrait adopter une stratégie de lancement bi-annuelle, avec des modèles lancés à la fois au premier et au second semestre de chaque année.

Une gamme de produits Apple en pleine évolution

La feuille de route de l’analyste indique également qu’Apple lancera son premier iPhone pliable fin 2026, suivi d’une deuxième génération fin 2027, parallèlement au lancement de l’iPhone 19 Air à écran plus grand.

L’année 2027 sera une année marquante pour Apple, célébrant le 20e anniversaire de l’iPhone. Selon The Information, au moins un modèle d’iPhone lancé en 2027 disposera d’un écran véritablement bord à bord, illustrant l’engagement d’Apple à repousser les limites de la conception de ses smartphones.