Project Kennan : les premières images de la Xbox portable fabriquée par Asus

Les premières informations concrètes sur la future console portable Asus ROG Ally 2 ont émergé à travers des documents réglementaires, révélant l’existence de deux déclinaisons de l’appareil – dont une clairement orientée Xbox.

Partenariat entre Asus et Xbox

Le modèle noir, identifié sous le nom de code « Project Kennan », semble résulter d’un partenariat entre Asus et Microsoft, et se distingue notamment par la présence d’un bouton Xbox dédié, directement gravé sur la console.

Si le design général reste proche de celui de la version blanche standard, plusieurs éléments laissent penser que ce modèle estampillé Xbox proposera des performances supérieures. Les deux variantes sont équipées d’un écran LCD de 7 pouces à 120 Hz et de deux ports USB-C, mais les différences notables se trouvent sous le capot.

La version Xbox embarquerait un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme à 8 cœurs, avec une enveloppe thermique de 36W, Tandis que la version blanche plus classique serait propulsée par une puce quad-core moins puissante (20W de TDP).

Le design de la console a également été revisité. Les poignées semblent avoir été retravaillées pour offrir une meilleure ergonomie, et l’ensemble présente un châssis légèrement plus épais, probablement pour intégrer un refroidissement plus efficace et une batterie de plus grande capacité.

Avec la validation des certifications déjà en place, le lancement de la ROG Ally 2 semble imminent. Selon toute vraisemblance, l’annonce officielle pourrait avoir lieu durant le Computex 2025, qui ouvrira ses portes le 20 mai, juste après la conférence Microsoft Build prévue le 19 mai.