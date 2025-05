L’iPhone 17e semble de moins en moins probable

Au début de l’année, Apple a lancé l’iPhone 16e, un modèle plus abordable de l’iPhone 16, proposé à partir de 719 euros en France.

L’iPhone 16e : un modèle unique dans la gamme

Bien que l’iPhone 16e ait remplacé l’iPhone SE, il s’agit également d’un appareil unique en son genre. Apple n’a pas encore établi de cadence claire pour les futures versions de ce modèle. En d’autres termes, rien ne garantit qu’un iPhone 17e sortira l’année prochaine.

Apple avait l’habitude de mettre à jour l’iPhone SE tous les quelques années seulement, et un nouveau rapport suggère que cette tendance pourrait se poursuivre avec la gamme “e”.

Une absence remarquée dans les prévisions de modèles

Le média The Information a publié une liste détaillée des modèles d’iPhone qu’Apple prévoit de lancer en 2025, 2026 et 2027, y compris un iPhone 18e prévu pour le printemps 2027. Mais aucune mention d’un iPhone 17e dans ces prévisions, ce qui rend son lancement de moins en moins probable.

Un extrait du rapport de The Information

« La série iPhone 18 inclura des versions mises à jour des iPhone fins, Pro et Pro Max, ainsi qu’un nouvel appareil pliable. Au printemps 2027, Apple prévoit de lancer l’iPhone 18 standard et un successeur à l’iPhone 16e plus abordable. »

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé dans sa newsletter le mois dernier qu’Apple n’a pas encore pris de décision finale concernant la sortie d’un iPhone 17e.

Un avenir incertain pour l’iPhone 17e

À ce stade, le lancement d’un iPhone 17e semble de moins en moins probable. Cependant, comme toujours avec Apple, les choses peuvent encore évoluer.