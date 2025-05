Instagram lance Edits, son appli pour concurrencer CapCut

Instagram vient de dévoiler Edits, une application dédiée au montage vidéo destinée à remplacer CapCut. L’application de ByteDance avait été supprimée plus tôt cette année de l’App Store en même temps que TikTok, puis remise en ligne.

Une solution dédiée aux créateurs de contenu

Peu après la suppression de CapCut, Instagram avait annoncé travailler sur son propre outil de montage vidéo. Après plusieurs mois de développement, Edits est désormais disponible. L’application vise principalement les créateurs de contenu, qu’ils utilisent Instagram ou d’autres plateformes sociales comme TikTok.

Des fonctionnalités complètes pour la vidéo

Edits offre une gamme complète d’outils pour créer, filmer, éditer et embellir des vidéos. L’application propose notamment des effets animés et des découpes alimentés par intelligence artificielle. Une section dédiée permet aux utilisateurs de gérer leurs idées, leurs projets et d’exporter leurs créations. On retrouve aussi un flux d’inspiration, avec des exemples de Reels accompagnés d’informations sur leurs performances.

Instagram précise avoir collaboré avec des créateurs afin d’optimiser la conception et les fonctionnalités de l’application pour répondre spécifiquement aux besoins des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux.

Des nouveautés attendues prochainement

Dans les futures mises à jour, Edits intégrera des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge des images clés (keyframes), des modifications assistées par l’IA, des outils de collaboration, ainsi que de nouvelles polices, animations de texte, effets vocaux et filtres.

Edits est disponible gratuitement sur l’App Store.