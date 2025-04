iPhone 17 Air : le port USB-C décentré ?

Apple s’apprête à lancer un iPhone radicalement plus fin dès septembre prochain, et si l’on en croit les dernières fuites, le futur iPhone 17 Air pourrait afficher l’un des changements de design les plus marquants de ces dernières années.

Avec une épaisseur de seulement 5,5 mm (hors bloc caméra légèrement proéminent), l’iPhone 17 Air de 6,6 pouces serait le modèle le plus fin de toute la gamme actuelle. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro mesure actuellement 8,25 mm d’épaisseur.

Un port USB-C repositionné

Atteindre un tel niveau de finesse implique nécessairement quelques compromis techniques. Des maquettes diffusées par AppleTrack indiquent qu’Apple aurait procédé à des ajustements subtils pour intégrer les composants internes dans un châssis aussi mince. Le plus notable : le port USB-C situé sur le bas de l’appareil ne serait plus centré. Il serait en effet décalé vers l’arrière, probablement pour laisser davantage d’espace aux composants d’affichage.

Des grilles de haut-parleurs simplifiées

D’autres indices illustrent les efforts de réingénierie entrepris par Apple. Par exemple, les grilles de haut-parleurs présentent un design simplifié, avec seulement deux trous de chaque côté du port, contre les cinq habituels. Cette réduction reflète une fois encore les ajustements nécessaires pour intégrer batterie, processeur, composants d’écran et haut-parleurs dans un boîtier beaucoup plus fin.

Un seul capteur photo et suppression du port SIM physique

Pour optimiser encore davantage l’espace, Apple équiperait l’iPhone 17 Air d’une seule caméra arrière. L’entreprise serait également prête à abandonner entièrement le port SIM physique, généralisant l’utilisation de l’eSIM à l’échelle mondiale, un choix déjà adopté aux États-Unis depuis l’iPhone 14.

La puce C1, élément clé de l’autonomie

L’un des changements internes les plus intéressants serait l’intégration de la nouvelle puce C1 d’Apple, introduite avec l’iPhone 16e. Ce modem ultra-efficace devrait jouer un rôle essentiel pour maintenir une autonomie comparable aux modèles actuels, malgré la finesse de l’appareil.

Apple devrait annoncer la série iPhone 17 lors de son traditionnel événement d’automne, qui pourrait également voir le lancement des AirPods Pro de troisième génération.