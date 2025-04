Amazon franchit le cap des 25.000 CDI en France

Un cap symbolique. Amazon fête cette année ses 25 ans d’activité en France et marque l’événement avec un chiffre symbolique : 25 000 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). « Cela représente en moyenne 1 000 créations d’emplois par an », s’est félicité Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, dans une interview accordée à l’AFP. Implantée dans l’Hexagone depuis l’an 2000, la firme américaine a su élargir son empreinte bien au-delà de la vente en ligne, multipliant les investissements et les domaines d’activité.

25 milliards d’euros investis

Depuis 2010, Amazon affirme avoir investi plus de 25 milliards d’euros dans l’économie française, ce qui en ferait, selon le cabinet Trendeo, le premier créateur net d’emplois sur cette période. Cette dynamique ne faiblit pas : en 2025, l’entreprise prévoit plus de 1 200 nouvelles embauches en CDI.

L’expansion s’appuie notamment sur le développement de nouvelles infrastructures logistiques, comme le centre de distribution en cours de construction près de Lyon, pour un montant de 1,2 milliard d’euros. Ce projet ambitieux avait été confirmé lors du sommet Choose France, en mai dernier.

Mais Amazon ne mise plus uniquement sur la logistique. Une part croissante des investissements est consacrée au cloud via Amazon Web Services (AWS). En Île-de-France, le géant renforce ainsi son infrastructure numérique, avec en ligne de mire les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle générative, un axe stratégique pour le groupe.

Avec ce cap symbolique de 25 000 CDI atteints, une présence renforcée dans le cloud et des projets d’envergure, Amazon affirme clairement sa volonté de rester un acteur majeur du paysage économique et technologique français.