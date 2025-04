Tesla chute abruptement, avec des profits en baisse de 71%

C’est la débandade. Tesla a annoncé une chute spectaculaire de ses bénéfices au premier trimestre 2025, avec un recul de 71 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires a lui aussi fléchi, en baisse de 9 % sur un an, à 19,3 milliards de dollars. Sans surprise, cette contre-performance est étroitement liée à une forte contraction des ventes de véhicules électriques.

Sur les trois premiers mois de l’année, Tesla n’a livré que 336 000 véhicules, soit une baisse de 12 % pour les modèles 3 et Y, et de 24 % pour les autres modèles, incluant notamment le Cybertruck.

Positions politiques d’Elon Musk

Au-delà de la concurrence et des conditions de marché, ce recul pourrait également s’expliquer par la lassitude croissante du public vis-à-vis des prises de position politiques et sociales d’Elon Musk, dont l’image de plus en plus clivante rejaillit sur l’entreprise. Musk est par ailleurs impliqué dans la promotion de cryptomonnaies comme le Dogecoin, ce qui ne contribue pas à rassurer les investisseurs.

Le bénéfice par action ajusté s’établit à 27 cents, bien en deçà des prévisions des analystes, qui anticipaient en moyenne 41 cents. Fait notable : Tesla n’a pu éviter une perte opérationnelle que grâce à la vente de crédits carbone, qui lui a rapporté 595 millions de dollars. Sans cette bouée de secours, le constructeur aurait affiché des résultats encore plus alarmants.

Lors de l’appel aux investisseurs, Elon Musk est apparu inhabituellement résigné. Il a toutefois tenté de détourner l’attention en annonçant pour juin le lancement au Texas de taxis autonomes. Mais cette initiative, initialement très attendue sous la forme de nouveaux “Cybercabs”, ne consistera en réalité qu’à convertir des Model Y existants.