Nintendo Switch 2 : la Fnac évoque un record pour les précommandes

Le lancement de la Nintendo Switch 2 s’annonce déjà comme un franc succès. Malgré un tarif plus élevé que celui du modèle précédent, la demande est au rendez-vous, notamment en France. C’est ce que confirme Charlotte Massicault, responsable de la branche jeu vidéo à la Fnac, dans un entretien accordé à Frandroid : « Le succès est certain maintenant, il est établi. Les premiers jours, le premier week-end, ça a été complètement dingue. On a atteint un niveau historique de précommandes très rapidement. »

Des tensions à attendre sur les accessoires

La Fnac fait partie des enseignes qui ont lancé les précommandes dès le 2 avril, dans la foulée du Nintendo Direct. Ce timing avantageux a grandement contribué à la dynamique, notamment pour le pack Mario incluant Mario Kart World, qui connaît une forte demande. Bien que la responsable n’ait pas communiqué de chiffres précis, elle souligne que les performances sont exceptionnelles.

Fait marquant : le prix plus élevé de la console ne semble pas refroidir les joueurs. « Le prix n’est pas un frein aujourd’hui à l’attention que peuvent avoir les gamers sur ce type de produits », estime Charlotte Massicault. Le jeu Mario Kart World, très attendu, semble jouer un rôle clé dans l’enthousiasme autour de la console : « C’est le premier jeu avec lequel les gamers vont jouer, et il a l’air assez dingue. »

Faut-il craindre une pénurie au lancement ? Pas vraiment, selon la Fnac. « On est plutôt confiant, et Nintendo aussi, quant aux allocations pour le marché français », rassure la responsable. Des difficultés ponctuelles dans les premières semaines ne sont pas exclues, mais tous les clients ayant passé leur précommande devraient être servis.

En revanche, c’est du côté des accessoires que des tensions pourraient apparaître. « Ce qui nous a le plus étonnés, ce sont les ventes d’accessoires, notamment la caméra pour GameChat. Le poids des accessoires est bien plus important que d’habitude chez Nintendo. On sent qu’on s’adresse à une communauté plus gamer, qui veut acheter tout l’écosystème d’un coup », analyse-t-elle.