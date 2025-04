MacBook : des expéditions en hausse, mais une demande réelle qui reste floue

Apple a expédié nettement plus de MacBook au premier trimestre 2025, surpassant l’ensemble du marché PC, selon de nouvelles estimations publiées par Counterpoint Research.

Une croissance au-dessus de la moyenne

Alors que le marché mondial des PC a progressé de 6,7 % par rapport à la même période en 2024, Apple a enregistré une hausse de 17 % de ses expéditions d’unités, soit la meilleure performance parmi les grands constructeurs. Toutefois, le rapport précise que cette croissance est en grande partie liée à une accélération des expéditions pour anticiper les nouveaux tarifs douaniers américains attendus plus tard dans l’année.

Des expéditions massives, mais des ventes incertaines

Certaines exemptions temporaires ont permis aux fabricants d’avancer leurs livraisons durant cette fenêtre favorable. Conséquence : la hausse des volumes expédiés ne reflète pas nécessairement une hausse des ventes réelles. De nombreux produits livrés au premier trimestre devraient rester en stock plusieurs mois.

Le rôle du MacBook Air M4

Le lancement du MacBook Air équipé de la puce M4 en mars 2025 a également contribué à la progression des expéditions d’Apple. Malgré la promotion faite autour des capacités IA de la puce M4, le rapport indique que cette dynamique ne traduit pas nécessairement un engouement accru pour les PC à intelligence artificielle.

Une part de marché en légère progression

Apple aurait ainsi fait passer sa part de marché mondiale dans le secteur PC de 9 % à 10 % entre le premier trimestre 2024 et celui de 2025. Lenovo conserve toutefois la première place mondiale. À noter qu’Apple publie généralement ses résultats en chiffre d’affaires et non en volume d’unités, rendant ces estimations de tiers comme Counterpoint utiles mais indirectes pour évaluer l’activité réelle.