The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered est disponible dès maintenant !

Près de deux décennies après sa sortie initiale, The Elder Scrolls IV: Oblivion revient sur le devant de la scène dans une version remasterisée, dévoilée par Bethesda lors d’une annonce surprise, et d’ores et déjà disponible sur Steam, Gamepass, Xbox et Playstation 5. Ce shadowdrop – une sortie immédiate après l’annonce – s’est accompagnée d’une vidéo de gameplay qui met en lumière les améliorations visuelles et techniques apportées au jeu.

RPG culte

Développée en partenariat avec Virtuous, cette version modernisée d’Oblivion tourne sous Unreal Engine 5. Elle propose désormais une résolution en 4K, un framerate fluide à 60 images par seconde, des animations de combat retravaillées, une interface revue, et même de nouveaux dialogues pour enrichir l’expérience narrative.

Lors de la présentation, Todd Howard, figure emblématique de Bethesda, a évoqué avec enthousiasme le retour de ce RPG culte sorti en 2006 sur PC et Xbox 360, puis un an plus tard sur PlayStation 3. Oblivion avait marqué l’histoire du jeu vidéo grâce à son vaste monde ouvert, sa liberté d’action, et son ambiance immersive, transportant les joueurs au cœur de la province de Cyrodiil pour y affronter une secte cherchant à ouvrir des portails vers le royaume infernal d’Oblivion.

La version remasterisée est dès à présent disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate peuvent y accéder sans frais supplémentaires. Bonne nouvelle pour les fans de la première heure : cette édition inclut l’ensemble des extensions et contenus téléchargeables d’origine.