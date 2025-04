Spotify augmente à nouveau ses prix en Europe

Tout est bon pour frapper au portefeuille de ses clients. Après Netflix, c’est au tour de Spotify de revoir ses tarifs à la hausse. Le géant du streaming musical a officialisé une augmentation de ses abonnements dans trois pays européens : la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Une tendance qui laisse penser que la France pourrait rapidement suivre.

Bientôt en France ?

Voici les nouveaux tarifs en Belgique :

Premium Individuel : 11,99 €/mois (au lieu de 10,99 €)

Premium Duo : 16,99 €/mois (au lieu de 14,99 €)

Premium Famille : 20,99 €/mois (au lieu de 17,99 €)

Et ceux appliqués aux Pays-Bas et au Luxembourg :

Premium Étudiant : 6,99 €/mois (au lieu de 5,99 €)

Premium Individuel : 12,99 €/mois (au lieu de 10,99 €)

Premium Duo : 17,99 €/mois (au lieu de 14,99 €)

Premium Famille : 21,99 €/mois (au lieu de 17,99 €)

L’abonnement Famille subit donc la plus forte hausse, avec une augmentation de 3 € en Belgique et 4 € aux Pays-Bas et au Luxembourg. Et en France ? Actuellement, les prix de Spotify en France sont légèrement différents :

Premium Personnel : 11,12 €/mois

Duo : 15,17 €/mois

Étudiants : 6,06 €/mois

Famille : 18,21 €/mois

Si Spotify décide d’aligner ses tarifs français sur ceux observés chez ses voisins, il pourrait devenir l’un des services de streaming les plus chers en France. À titre de comparaison, Apple Music est facturé 10,99 €/mois, tandis que Deezer s’affiche à 11,99 €/mois pour son offre individuelle. Rien d’officiel pour l’instant, mais ces ajustements en série laissent penser qu’une hausse des prix en France n’est qu’une question de temps.