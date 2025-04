L’iPhone 17e approche de la production d’essai, sortie prévue fin mai 2026

Le prochain iPhone 17e d’Apple entre bientôt en phase de production d’essai, avec un lancement prévu pour fin mai 2026, selon un leaker réputé disposant de sources dans la chaîne d’approvisionnement chinoise d’Apple.

Une date de sortie encore provisoire

Le leaker Fixed Focus Digital, actif sur WeChat, a partagé mardi que la sortie de l’iPhone 17e est actuellement estimée à fin mai 2026, bien que la date exacte ne soit pas encore confirmée.

Un positionnement face à la concurrence chinoise

Il suggère également que l’iPhone 17e pourrait entrer en concurrence directe avec un autre modèle milieu de gamme proposé par un fabricant concurrent, comme Xiaomi, Redmi ou vivo, qui lancent généralement de nouveaux modèles à la même période.

Le successeur direct de l’iPhone 16e

Vendu à partir de 599 dollars, l’iPhone 16e est sorti fin février. Il propose un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, une puce A18, et un port USB-C, positionnant l’appareil comme une alternative plus abordable dans la gamme iPhone 16.

La veille du lancement de l’iPhone 16e, Fixed Focus Digital affirmait déjà avoir découvert un « nouveau nom de code de projet » dans la chaîne logistique d’Apple, laissant penser qu’il s’agissait de l’iPhone 17e. Ce même leaker avait été le premier à évoquer l’appellation « iPhone 16e » dès décembre, alors que tout le monde s’attendait à une nouvelle version de l’iPhone SE.

Une stratégie pour redynamiser la gamme

Un modèle “e” plus abordable lancé en milieu de cycle pourrait permettre à Apple de renouveler sa gamme flagship et de stimuler l’intérêt des consommateurs, bien plus qu’un simple nouveau coloris sur un modèle existant – une stratégie souvent utilisée par le passé. Cela offrirait aussi aux acheteurs plus de visibilité sur la sortie des modèles d’entrée de gamme, contrairement au calendrier irrégulier suivi par les précédents iPhone SE.

Un succès mondial porté par l’iPhone 16e

D’après les données récentes de Counterpoint Research, Apple a pris la tête du marché mondial du smartphone au premier trimestre 2025, une première pour un début d’année. Ce succès est en grande partie attribué au lancement de l’iPhone 16e et aux bonnes performances d’Apple sur les marchés émergents, permettant à la marque de capturer 19 % de part de marché mondiale.