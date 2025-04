iPhone 17 Air : son extrême finesse dévoilée dans une nouvelle vidéo

Apple prévoit de lancer cette année un tout nouvel iPhone ultra fin, qui accompagnera les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Si des images de maquettes, coques et rendus avaient déjà circulé, Lewis Hilsenteger de la chaîne Unbox Therapy a présenté aujourd’hui des maquettes plus récentes qui permettent de mieux apprécier la finesse de l’iPhone 17 Air.

Le plus fin des iPhone jamais conçus

L’iPhone 17 Air devrait mesurer environ 5,5 mm d’épaisseur (hors module caméra), ce qui en ferait l’iPhone le plus fin jamais lancé. À titre de comparaison, les iPhone 17 Pro devraient atteindre 8,725 mm, créant une différence marquée au sein de la gamme.

Hilsenteger s’est montré impressionné par la finesse du modèle, tout en s’interrogeant sur une éventuelle fragilité. Des rumeurs indiquent toutefois qu’Apple prévoit un châssis combinant titane et aluminium, précisément pour éviter tout risque de flexion. En 2014, Apple avait été confrontée au “bendgate” après que certains iPhone 6 Plus se soient pliés dans des poches. La chaîne YouTube d’Hilsenteger avait d’ailleurs gagné en notoriété après la publication d’un test de torsion devenu viral.

Un écran de 6,6 pouces

Apple aurait initialement envisagé un écran de 6,9 pouces, identique à celui de l’iPhone 17 Pro Max, mais aurait finalement opté pour une dalle de 6,6 pouces afin de limiter les risques de déformation liés à la finesse. Ce changement suggère que la firme a intégré ces contraintes dans la conception de l’appareil.

Quelle autonomie pour un iPhone aussi fin ?

Hilsenteger s’est également interrogé sur l’autonomie de l’iPhone 17 Air, compte tenu de son format. Apple prévoirait d’éliminer certaines fonctions comme les objectifs supplémentaires, afin de libérer de l’espace pour la batterie. L’appareil intégrerait aussi un modem C1 conçu en interne, plus économe, et miserait sur une optimisation logicielle poussée. Résultat : une autonomie équivalente aux modèles actuels est attendue.