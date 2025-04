iPhone 18 : l’adoption coûteuse du processus 2 nm pourrait entraîner des hausses de prix

Les futurs modèles d‘iPhone 18 d’Apple intégreront la puce A20 basée sur le processus de fabrication à 2 nm de TSMC. Cette technologie promet d’importants gains en performances et en efficacité énergétique, mais elle pourrait aussi entraîner une hausse significative des coûts, potentiellement répercutée sur les prix pour les consommateurs.

Apple confirmé sur le processus 2 nm

La dernière confirmation qu’Apple utilisera le processus 2 nm de TSMC dans ses iPhone l’an prochain provient du leaker Digital Chat Station sur Weibo, connu pour ses sources dans la chaîne d’approvisionnement chinoise. Les analystes Ming-Chi Kuo et Jeff Pu avaient déjà affirmé cette adoption, ce qui rend pratiquement certaine l’utilisation par Apple de cette technologie avancée.

En 2023, Apple était passée aux puces 3 nm pour ses iPhone et Mac, remplaçant les modèles précédents à 5 nm. Cette transition avait permis un gain de vitesse GPU de 20 %, un CPU 10 % plus rapide et un Neural Engine deux fois plus performant sur les iPhone, ainsi que des améliorations similaires sur les Mac. La prochaine série d’iPhone 17 utilisera probablement la technologie améliorée N3P de TSMC (version optimisée du processus 3 nm), mais le passage au 2 nm avec l’iPhone 18 est censé apporter des gains encore plus importants en performance et efficacité énergétique.

Comprendre les technologies de fabrication : 3 nm et 2 nm

Les termes « 3 nm » et « 2 nm » désignent différentes générations de technologie de fabrication de puces, chacune ayant ses propres règles de conception et son architecture. Plus le chiffre diminue, plus la taille des transistors est petite, ce qui permet d’intégrer davantage de transistors sur une seule puce. Ceci conduit généralement à une augmentation des performances et à une meilleure efficacité énergétique.

TSMC en pleine expansion pour accueillir les puces 2 nm

TSMC prévoit de lancer la production de puces 2 nm fin 2025, et Apple devrait être la première entreprise à en bénéficier. Pour répondre à cette demande, TSMC construit actuellement deux nouvelles usines, avec un troisième site en attente d’approbation. Cette expansion majeure est nécessaire pour gérer les commandes importantes attendues, notamment celles d’Apple.

Risque de hausse des prix lié à l’adoption de la technologie 2 nm

Étant donné qu’Apple devrait être le premier grand bénéficiaire de ce nouveau procédé, elle risque également de subir des coûts significativement plus élevés. Par conséquent, les iPhone 18 pourraient connaître une nouvelle vague de hausses de prix, en plus des possibles augmentations déjà anticipées pour les iPhone 17 en raison des tarifs douaniers américains.

Nouveaux tarifs douaniers aux États-Unis : une menace supplémentaire

Le président américain Donald Trump envisage actuellement de nouvelles taxes sur les semi-conducteurs, qui pourraient impacter directement les prix des appareils Apple. Trump a récemment déclaré qu’aucune entreprise n’échapperait à ces tarifs, précisant que les sociétés comme Apple seraient simplement déplacées vers une autre catégorie de taxes. Les « tarifs Fentanyl » de 20 % restent en vigueur, avec d’autres tarifs supplémentaires à prévoir prochainement.