IA : le chatbot Claude d’Anthropic s’apprête à recevoir un « mode vocal »

Anthropic, la société à l’origine du chatbot Claude AI, serait sur le point de lancer une nouvelle fonctionnalité vocale destinée à concurrencer celle déjà proposée par OpenAI avec ChatGPT, selon Bloomberg.

Un lancement prévu dès ce mois-ci

Sauf changement de dernière minute, cette nouvelle option baptisée « mode vocal » pourrait être déployée dès ce mois-ci, soit près d’un an après le lancement équivalent d’OpenAI auprès de ses utilisateurs.

Cette fonction, qui sera intégrée à l’application iOS de Claude (et probablement ailleurs), inclura trois voix distinctes : Airy, Mellow et Buttery (cette dernière avec un accent britannique).

Une fonction déjà repérée dans le code

Anthropic avait précédemment indiqué travailler sur un mode vocal pour Claude, sans toutefois communiquer de calendrier officiel ni de détails concrets. C’est le chercheur en applications M1Astra qui a découvert cette fonctionnalité dans le code de l’application.

Une alternative à la recherche avancée de ChatGPT

Anthropic a récemment introduit une autre nouveauté dans son assistant Claude : une fonctionnalité baptisée « Research », conçue pour fournir des réponses approfondies et sourcées, en s’appuyant sur des contenus web ainsi que sur les données des clients professionnels. Cet outil est la réponse directe d’Anthropic à la fonction Deep Research d’OpenAI, lancée plus tôt cette année.

Intégration de Google Workspace

Claude gagne également en productivité avec la prise en charge de Gmail, Google Agenda et Google Docs, permettant aux utilisateurs d’interroger et de manipuler leurs contenus Google Workspace pour optimiser la gestion des tâches et des informations.