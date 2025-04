Apple : 10 produits encore attendus en 2025

Apple a récemment mis à jour plusieurs modèles d’iPad et de Mac, mais de nombreux produits attendus en 2025 restent encore à découvrir. Voici les nouveautés majeures attendues pour l’année, principalement prévues en septembre ou octobre, avec quelques surprises possibles avant cette période.

iPhone 17, 17 Air et 17 Pro

Comme chaque année en septembre, les nouveaux modèles d’iPhone feront leur apparition. Cette année, l’attention se porte particulièrement sur l’iPhone 17 Air, qui pourrait offrir un design ultra-fin inédit, tandis que les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max recevront un nouveau module caméra arrière.

Apple Watch Series 11

L’Apple Watch Series 11 pourrait intégrer de nouvelles fonctions de santé, notamment la surveillance de la pression artérielle. Une mise à jour importante de watchOS, avec une interface remaniée, est également évoquée.

Apple Watch Ultra 3

Après une année sans mise à jour, l’Apple Watch Ultra devrait recevoir un nouveau modèle en 2025.

Apple Watch SE

La montre connectée économique d’Apple, l’Apple Watch SE, devrait aussi bénéficier d’une mise à jour cette année. Bien que des rumeurs évoquaient un boîtier en plastique, ce projet pourrait avoir été abandonné.

AirPods Pro 3

Une grande mise à jour est attendue pour les AirPods Pro 3, avec notamment un nouveau design, une amélioration de la qualité audio et de la réduction active du bruit (ANC), une puce plus rapide, ainsi que des fonctionnalités santé comme la mesure de la température et du rythme cardiaque.

Mac Pro avec puce M4

Le Mac Pro est le dernier Mac à ne pas disposer de la puce Apple Silicon M4. Une mise à jour intégrant cette puce est prévue avant la fin de l’année.

MacBook Pro avec puce M5

Mis à jour pour la dernière fois en octobre 2024, le MacBook Pro recevra une nouvelle mise à niveau en octobre 2025, intégrant la puce plus puissante M5, sans changement majeur de design.

Apple TV 4K

Une nouvelle Apple TV 4K est en préparation, avec un processeur plus puissant capable de prendre en charge Apple Intelligence et des jeux dignes de consoles. Aucun changement de design n’est attendu.

HomePod mini

Le HomePod mini devrait recevoir sa première mise à jour, avec une puce S-series plus rapide, une nouvelle puce Wi-Fi et Bluetooth conçue par Apple pour améliorer les performances, ainsi que de nouvelles couleurs.

AirTag 2

Un nouvel AirTag est attendu courant 2025. Si le design restera inchangé, il bénéficiera d’une puce Ultra Wideband améliorée pour une portée étendue et d’autres améliorations possibles, comme un haut-parleur plus puissant.

Et les systèmes d’exploitation ?

Apple dévoilera en juin lors de sa conférence annuelle WWDC les nouveautés des systèmes iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 et visionOS 3. Ces mises à jour, disponibles dès septembre, offriront de nouvelles fonctionnalités sans nécessiter l’achat de nouveaux appareils.