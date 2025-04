iPhone 17 Pro : douze nouveautés attendues en 2025

Bien que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne soient pas attendus avant septembre, de nombreuses rumeurs circulent déjà à leur sujet.

Voici un récapitulatif des principales nouveautés pressenties pour les modèles iPhone 17 Pro, en date d’avril 2025.

Nouveau cadre en aluminium

Les iPhone 17 Pro devraient adopter un cadre en aluminium, contrairement aux iPhone 15 Pro et 16 Pro qui utilisent du titane, et aux iPhone X à 14 Pro qui étaient dotés d’un cadre en acier inoxydable. Le dos des appareils présenterait un design mêlant aluminium et verre.

Nouveau bloc caméra rectangulaire

Les modèles Pro devraient intégrer un grand bloc caméra rectangulaire aux coins arrondis. Apple conserverait toutefois l’agencement triangulaire des objectifs arrière.

Écran plus résistant aux rayures

Les écrans des iPhone 17 Pro bénéficieraient d’un nouveau revêtement antireflet qui améliorerait la résistance aux rayures par rapport aux générations précédentes.

Batterie plus grande sur le Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max devrait adopter un design légèrement plus épais, permettant d’accueillir une batterie de plus grande capacité.

Puce A19 Pro gravée en 3 nm

Les iPhone 17 Pro embarqueraient la nouvelle puce A19 Pro, fabriquée avec le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC. Comme à l’accoutumée, on peut s’attendre à des gains de performances modestes et une meilleure efficacité énergétique.

Puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

Tous les modèles d’iPhone 17 seraient dotés d’une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, remplaçant celle de Broadcom.

Caméra frontale de 24 Mpx

La caméra avant passerait à 24 mégapixels sur toute la gamme iPhone 17, contre 12 Mpx sur les iPhone 16.

Téléobjectif arrière de 48 Mpx

Les modèles Pro devraient intégrer un nouveau téléobjectif de 48 mégapixels, contre 12 Mpx actuellement sur les iPhone 16 Pro.

Enregistrement vidéo en double caméra

D’après Jon Prosser de Front Page Tech, les iPhone 17 Pro permettraient d’enregistrer des vidéos simultanément avec la caméra avant et arrière dans l’app Appareil photo.

Vidéo en 8K

Apple aurait testé l’enregistrement vidéo 8K sur les iPhone 16 Pro, mais cette fonction n’est pas encore disponible. Avec une configuration entièrement en 48 Mpx, il est possible que la vidéo 8K fasse enfin ses débuts sur l’iPhone 17 Pro.

12 Go de RAM

Une première rumeur évoquait 12 Go de RAM uniquement sur le Pro Max, mais il semble désormais que l’iPhone 17 Pro standard en bénéficiera aussi. Cette amélioration renforcerait les performances en multitâche et pour Apple Intelligence. Les iPhone 16 disposent tous de 8 Go de RAM.

Système de refroidissement amélioré

Toute la gamme iPhone 17 bénéficierait de modifications internes pour une meilleure dissipation thermique. Un système de refroidissement à chambre à vapeur serait même envisagé pour les modèles Pro.