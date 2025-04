iOS 19 : les nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

La première version bêta d’iOS 19 sera disponible dans moins de deux mois, et plusieurs nouvelles fonctionnalités sont déjà attendues.

Apple devrait publier la première version bêta pour les développeurs juste après la keynote de la WWDC 2025, prévue le lundi 9 juin. La version finale sera disponible au grand public en septembre. Voici un récapitulatif des principales nouveautés attendues avec iOS 19.

Nouveau design inspiré de visionOS

Selon Jon Prosser de Front Page Tech, iOS 19 aura une apparence semblable à visionOS utilisé sur l’Apple Vision Pro, avec un style « verre » plus translucide pour les menus, boutons et autres éléments de l’interface. Les icônes seront également plus arrondies, et une nouvelle barre d’onglets flottante apparaîtra dans les applications Apple.

Mark Gurman de Bloomberg confirme cette direction et précise que ces changements visuels seront les plus significatifs depuis iOS 7.

Chiffrement de bout en bout pour les messages RCS

Apple a annoncé son intention d’intégrer la prise en charge des messages RCS chiffrés de bout en bout dans une prochaine mise à jour d’iOS, probablement dès iOS 19. Cela implique l’adoption du profil RCS Universal 3.0, qui inclut notamment :

Chiffrement complet empêchant toute interception par Apple ou des tiers.

Réponses en ligne dans les conversations.

Modification et suppression de messages.

Prise en charge complète des réactions Tapback.

Ces fonctionnalités rapprocheront les messages RCS des capacités d’iMessage.

Traduction instantanée avec les AirPods

Certains modèles d’AirPods pourront utiliser une nouvelle fonctionnalité de traduction instantanée en direct avec iOS 19. Comme décrit par Gurman, lorsqu’un utilisateur anglophone écoute une personne parlant espagnol, son iPhone traduira immédiatement les propos en anglais directement dans ses AirPods, et inversement.

Cette fonctionnalité existe déjà sur certains appareils Google. Gurman évoque également des améliorations globales à venir pour l’app Traduire d’Apple.

Application Santé repensée avec coaching IA

Une refonte importante de l’application Santé est attendue avec iOS 19.4. Apple prévoit notamment une nouvelle fonction de coaching personnalisé utilisant l’intelligence artificielle, accompagnée de vidéos explicatives réalisées par des experts de la santé. Par exemple, si l’Apple Watch détecte des tendances inquiétantes au niveau cardiaque, une vidéo explicative sur les risques de maladie cardiovasculaire pourra être proposée.

Le suivi nutritionnel fera aussi partie intégrante de cette refonte, plaçant Apple en concurrence directe avec des applications comme MyFitnessPal.

Siri plus personnalisé

Apple a récemment repoussé les nouveautés promises pour Siri. Ces nouvelles fonctionnalités, prévues initialement lors de la WWDC 2024, incluent une meilleure compréhension du contexte personnel, une conscience accrue des informations à l’écran et des contrôles plus approfondis dans chaque application.

Ces améliorations nécessitent un modèle d’iPhone supportant Apple Intelligence, comme l’iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, les iPhone 16 ou les futurs iPhone 17.

Changements exigés par l’Union européenne

La Commission européenne impose à Apple plusieurs changements obligatoires via la législation Digital Markets Act, pleinement en vigueur depuis mars 2024. Ces obligations incluent :

Compatibilité des notifications iOS avec les montres connectées tierces d’ici fin 2025 (probablement iOS 19.2).

Mise à disposition de la commutation audio automatique aux casques tiers avant le 1er juin 2026 (probablement iOS 19.4).

Ouverture d’iOS à des alternatives tierces à AirDrop et AirPlay d’ici fin 2026 (probablement sous iOS 20).

La liste complète est disponible sur le site de la Commission européenne.

Compatibilité d’iOS 19

Selon une source fiable spécialisée sur iOS, cette nouvelle version sera compatible avec les iPhone 11 et tous les modèles plus récents.