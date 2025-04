Vision Pro 2 : deux avantages clés attendus par rapport au modèle actuel

Apple travaillerait sur une nouvelle version du Vision Pro dotée de deux avantages majeurs par rapport au modèle actuel, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un casque plus léger et plus abordable

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, Gurman explique qu’Apple développe un casque à la fois plus léger et moins cher que l’actuel Vision Pro, qui est proposé à partir de 3 499 dollars aux États-Unis et peut peser jusqu’à 1,5 livre (environ 680 g).

Une version filaire pour une latence ultra-faible

Gurman révèle également qu’Apple planche sur une autre version du Vision Pro capable de se connecter à un Mac via un câble, pour offrir une expérience à très faible latence.

« L’idée est de créer un système à ultra-faible latence pour diffuser l’écran d’un Mac ou se connecter à des applications professionnelles haut de gamme », explique Gurman. « Certains clients utilisent le Vision Pro pour des tâches comme la visualisation d’imagerie chirurgicale ou les simulateurs de vol. Ce sont deux cas d’usage où l’on souhaite une latence minimale — ce qu’un système entièrement sans fil ne peut pas garantir ».

On ne sait pas encore quand Apple prévoit de commercialiser l’un ou l’autre de ces nouveaux modèles. Pour mémoire, le Vision Pro actuel est sorti en février 2024.

Les lunettes AR restent un objectif à long terme

Gurman ajoute que l’un des objectifs majeurs du CEO d’Apple, Tim Cook, reste le développement de lunettes de réalité augmentée. Toutefois, ce projet n’est probablement pas prêt d’aboutir avant plusieurs années.