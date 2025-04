iPhone pliable : un prix supérieur de 1 000 $ à celui de l’iPhone 16 Pro Max ?

Le futur iPhone pliable d’Apple devrait coûter environ 10% de plus que le modèle concurrent de Samsung, selon un leaker bien connu sur Weibo.

La gamme iPhone 16 Pro Max

Un tarif nettement supérieur aux Galaxy pliables

Dans une nouvelle publication, l’utilisateur Weibo connu sous le nom de Instant Digital indique que le tout premier iPhone pliable d’Apple pourrait être commercialisé entre 2 100 et 2 300 dollars, soit légèrement au-dessus des modèles haut de gamme pliables de Samsung.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold6 débute à 1 899,99 dollars, tandis que le Galaxy Z Flip6 commence à 1 219,99 dollars. L’iPhone pliable d’Apple adopterait un design de type livre avec une ouverture horizontale, similaire au Z Fold. Avec un tel positionnement tarifaire, Apple proposerait un appareil 200 à 400 dollars plus cher que son équivalent chez Samsung.

Près de 1 000 dollars de plus que l’iPhone 16 Pro Max

En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max débute à 1 199 dollars, et grimpe à 1 599 dollars avec 1 To de stockage. Le futur modèle pliable resterait donc environ 1 000 dollars plus cher que le modèle phare actuel d’Apple.

Lancement prévu dès l’année prochaine

Les rumeurs autour d’un iPhone pliable se multiplient, et plusieurs rapports suggèrent désormais un lancement possible dès l’année prochaine.

Le leaker Instant Digital a un historique mitigé, mais a déjà partagé des informations particulièrement précises : le lancement imminent de l’iPhone 14 jaune en 2023, le dos en verre dépoli des iPhone 15 et 15 Plus, l’Apple Watch Series 9 comme simple mise à jour, la capture vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro, la caméra frontale en orientation paysage des derniers iPad Air et iPad Pro, l’option nano-texturée de l’écran du M4 iPad Pro, les capacités de batterie de l’iPhone 16 Pro, ainsi que la compatibilité continue des bracelets Apple Watch jusqu’à la Series 10. Autant d’éléments qui rendent ses prévisions crédibles.