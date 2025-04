Razer lance PC Remote Play pour streamer des jeux sur iPhone et iPad

Razer vient d’annoncer le lancement officiel de Razer PC Remote Play, une nouvelle solution permettant aux utilisateurs de PC Razer de jouer à leurs jeux à distance sur iPhone et iPad.

Une expérience de jeu fluide et mobile

D’après Razer, cette plateforme garantit un gameplay ultra fluide et haute fidélité sur smartphones et tablettes, avec une prise en charge complète des manettes compatibles iOS pour une véritable expérience gaming nomade. Sur iPad, les claviers, souris et trackpads sont également pris en charge, pour un confort de jeu optimal.

Contrôle total depuis un appareil Apple

Les joueurs peuvent parcourir, configurer et lancer leurs jeux PC directement depuis un iPhone ou un iPad. Il est aussi possible de personnaliser les commandes, d’enregistrer des sessions de jeu et de les partager facilement. Le système adapte automatiquement les jeux à la résolution et au taux de rafraîchissement maximal de l’appareil, sans contrainte de format fixe.

Configuration nécessaire

Pour utiliser cette fonctionnalité, les appareils sous iOS 18 ou iPadOS 18 doivent installer les apps Razer Nexus et Razer PC Remote Play. Du côté du PC, sous Windows 11 ou version ultérieure, il suffit d’activer le Remote Play dans Razer Cortex.