Ballie : Samsung lancera son robot dopé à l’IA cet été

Samsung prévoit de lancer Ballie, un robot compagnon intelligent, dès cet été. Présenté pour la première fois au CES en janvier 2020, Ballie prenait alors la forme d’une petite boule robotique capable de se déplacer, d’enregistrer des vidéos, de répondre à des commandes vocales, et bien plus encore.

Un robot devenu bien plus intelligent

Depuis sa première apparition, Ballie a gagné en fonctionnalités. Samsung s’est associé à Google pour intégrer des fonctions d’intelligence artificielle avancées. Le robot embarquera la technologie d’IA générative de Google Cloud, lui permettant d’interagir de manière fluide et naturelle avec les utilisateurs. L’objectif : anticiper les besoins personnels au sein du foyer.

Une gestion intelligente de la maison

Ballie pourra ajuster l’éclairage, contrôler les équipements domotiques, accueillir les visiteurs, apprendre les habitudes de la famille, programmer des rappels et plus encore. Dans une vidéo animée diffusée par Samsung, on le voit trouver une vidéo amusante pour un enfant, donner des conseils vestimentaires, prévenir d’un changement météo, ou encore aider la famille à se préparer à temps pour l’école ou le travail.

Une IA signée Google

Grâce à l’IA Gemini de Google, Ballie sera capable d’interpréter des données audio, visuelles et environnementales, grâce à ses capteurs et à sa caméra. Il pourra également formuler des recommandations personnalisées pour améliorer la santé et le bien-être des utilisateurs.

Lancement de Ballie prévu pour l’été

Samsung n’a pas encore annoncé de prix ni de date de sortie précise, mais confirme que Ballie sera disponible au cours de l’été. Il est déjà possible de se pré-enregistrer pour passer commande directement sur le site de Samsung.