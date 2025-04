Le Vision Pro 2 déjà en production pour une sortie prévue cette année

Le Vision Pro de deuxième génération serait désormais entré en phase de production de masse, selon le site chinois IT Home, qui évoque un lancement prévu plus tard en 2025.

Des composants clés déjà en fabrication

D’après une source anonyme relayée par IT Home, plusieurs composants essentiels du nouveau casque Vision Pro – notamment les dalles, les coques et les circuits imprimés – seraient déjà produits à grande échelle. Certains fournisseurs d’Apple seraient même en train de “se précipiter pour honorer les commandes”.

Fin de production pour le modèle actuel

En octobre dernier, Wayne Ma de The Information rapportait qu’Apple avait soudainement réduit la production du Vision Pro original, avec l’intention de cesser complètement sa fabrication d’ici fin 2024. Cela suggère qu’Apple disposerait désormais d’un stock suffisant pour répondre à la demande résiduelle jusqu’en 2025.

Une mise à jour modeste plutôt qu’un nouveau modèle

Si le développement d’un modèle Vision Pro entièrement repensé semble en pause, plusieurs sources – dont The Information, Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg – s’accordent sur l’arrivée d’une mise à jour incrémentale. Ce Vision Pro 2 conserverait le design du modèle actuel, avec comme principal changement l’ajout de la puce M5.

L’objectif serait notamment de réutiliser un maximum de composants du Vision Pro de première génération afin d’écouler les stocks existants dans la chaîne d’approvisionnement.

Un lancement entre fin 2025 et début 2026

Mark Gurman évoquait un lancement possible entre l’automne 2025 et le printemps 2026, une fenêtre qui correspond aux informations avancées par IT Home. Cela dit, il convient de rester prudent : IT Home n’a pas l’habitude de publier des rumeurs fiables concernant Apple. À prendre avec des pincettes, donc.