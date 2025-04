La boîte à outils du Data Analyst du futur

Comment La Capsule équipe ses diplômés pour un marché en pleine mutation

Dans un monde où les données sont devenues une matière première stratégique, le métier de Data Analyst évolue à grande vitesse. Autrefois centré sur l’analyse descriptive, il s’étend aujourd’hui vers des compétences plus techniques, plus hybrides, parfois proches de celles des ingénieurs ou des spécialistes en intelligence artificielle. Pour répondre à cette transformation du marché, le bootcamp français La Capsule propose une formation taillée pour les besoins de demain.

Créée en 2016, l’école s’est rapidement imposée comme l’un des acteurs de référence de la tech en France, avec des campus dans neuf villes en Europe. Ce bootcamp propose une formation intensive de dix semaines, conçue pour préparer rapidement les apprenants au métier de Data Analyst junior, à travers une approche centrée sur la pratique.

Mais derrière cette pédagogie par projet, c’est une vraie vision qui se dessine : celle d’un Data Analyst au profil complet, doté d’une expertise à 360° sur la donnée, capable de naviguer dans un monde où les outils changent vite et où la polyvalence devient clé.

« Nous ne formons pas des techniciens spécialisés dans un seul outil, mais des professionnels capables de comprendre tout le cycle de vie de la donnée », explique Marlène Antoinat, CEO de La Capsule.

Comprendre la donnée… dès sa source

L’un des piliers de cette formation data analyste, c’est l’introduction du data engineering. Une brique souvent absente des formations accélérées, mais jugée essentielle par l’équipe pédagogique de La Capsule. L’idée est simple : pour bien analyser, encore faut-il comprendre comment les données sont collectées, stockées, nettoyées.

« On apprend aux élèves à manipuler des bases de données massives, à automatiser la collecte d’informations, à structurer un pipeline de données… C’est ce qui leur permet de dialoguer avec des équipes techniques, mais aussi de gagner en autonomie », précise Noël Paganelli, CTO de La Capsule.

L’IA, alliée et terrain de jeu

Autre changement majeur dans le métier : l’émergence de l’intelligence artificielle dans tous les pans de l’entreprise. À La Capsule, les étudiants apprennent à intégrer l’intelligence artificielle dans leur travail d’analyse, de manière concrète et accessible. Ils explorent les principaux outils utilisés en entreprise et découvrent comment s’en servir pour gagner en efficacité, en clarté et en pertinence dans leurs analyses.

L’approche est simple et directe : comprendre comment ces outils fonctionnent, savoir quand et pourquoi les utiliser, et développer une vraie autonomie dans leur usage. L’idée est de faire de l’IA un véritable atout au quotidien, au service de la prise de décision.

« L’IA ne remplace pas le Data Analyst, elle le complète. Ce qu’on enseigne, c’est une capacité à tirer le meilleur de ces outils pour produire des analyses plus rapides, plus pertinentes », insiste Marlène Antoinat.

Un passeport reconnu pour l’emploi

Dernier élément de cette boîte à outils : la certification Microsoft Power BI, un outil largement utilisé dans les entreprises pour visualiser et interpréter les données. Cette certification, incluse dans la formation et entièrement prise en charge par La Capsule, représente un vrai plus pour les futurs analystes.

Elle permet aux diplômés de valider concrètement leurs compétences, et surtout de rassurer les recruteurs sur leur capacité à être rapidement efficaces en entreprise. Car c’est bien là l’objectif du programme : former des profils immédiatement opérationnels, capables de s’adapter aux outils d’aujourd’hui et de demain.

« Nous accompagnons nos élèves jusqu’à l’emploi, et cette certification fait souvent la différence en entretien », note Noël Paganelli.

Des résultats concrets

La formation Data Analyst & IA de La Capsule s’étend sur dix semaines à temps plein. Elle repose sur une pédagogie par projet, avec des mises en situation concrètes, des exercices pratiques et des ateliers encadrés. Chaque semaine, les étudiants travaillent sur un nouveau cas d’usage inspiré de situations réelles en entreprise.

Cette immersion progressive dans des projets variés favorise l’autonomie, la logique métier et la capacité à mobiliser les bons outils face à des problématiques concrètes. Un choix assumé par l’école, qui mise sur cette approche pour rapprocher la formation des exigences du terrain : 90 % des diplômés de La Capsule, toutes formations confondues, trouvent un emploi ou une mission freelance dans les six mois. Un chiffre qui reflète la volonté de l’établissement de former des profils immédiatement opérationnels, en phase avec les attentes du marché.

« Les meilleurs analystes de demain seront ceux capables de comprendre la donnée dans sa globalité, et pas uniquement de la manipuler avec des outils isolés », conclut Marlène Antoinat.