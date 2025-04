Microsoft : le rival historique d’Apple fête ses 50 ans

Microsoft célèbre son 50e anniversaire, marquant ainsi un demi-siècle en tant que l’un des concurrents les plus durables et prolifiques d’Apple.

Fondée le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft a débuté en développant un interpréteur BASIC pour l’Altair 8800. Rapidement, l’entreprise est devenue incontournable dans la révolution de l’informatique personnelle, notamment grâce à sa collaboration initiale avec Apple, qui a licencié le BASIC de Microsoft pour l’Apple II en 1977.

Un partenariat initial clé

L’une des premières contributions majeures de Microsoft envers Apple fut le développement d’applications pour le Macintosh original, dont Word et Excel. Ces logiciels ont considérablement contribué à légitimer le Mac en tant qu’outil de productivité. Cependant, le lancement de Windows par Microsoft en 1985, avec une interface graphique similaire à celle du Macintosh, a déclenché des accusations de la part d’Apple, affirmant que Microsoft avait copié des éléments essentiels de son design.

Les litiges juridiques et médiatiques qui ont suivi ont profondément marqué la rivalité entre les deux géants. En 1988, Apple a intenté une action en justice contre Microsoft et Hewlett-Packard pour violation de l’interface graphique du Macintosh, procès qu’Apple a finalement perdu.

Un investissement décisif en période de crise

Malgré cette rivalité intense, Microsoft a investi 150 millions de dollars dans Apple en 1997, à un moment critique où Apple faisait face à une grave crise financière due à des erreurs stratégiques internes et à une part de marché déclinante. Cet accord incluait l’engagement de Microsoft à poursuivre le développement d’Office pour Mac et à faire d’Internet Explorer le navigateur par défaut sur les systèmes Macintosh. Lors de son discours à la Macworld de Boston en 1997, Steve Jobs déclara :

Nous devons abandonner l’idée que pour qu’Apple gagne, Microsoft doit perdre. Nous devons adopter l’idée que pour qu’Apple gagne, Apple doit simplement faire un excellent travail.

Concurrence et évolution au fil des décennies

Durant les années 2000 et le début des années 2010, la concurrence entre Microsoft et Apple s’est étendue aux systèmes d’exploitation, aux logiciels de productivité, aux appareils mobiles et, plus tard, aux services cloud. Apple a retrouvé son succès grâce aux lancements de l’iMac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad, tandis que Microsoft a eu du mal à s’imposer avec des produits mobiles tels que le Windows Phone et la Surface. Apple a également développé des alternatives aux produits Microsoft, notamment la suite iWork. Cependant, Microsoft Office reste très répandu et essentiel sur les appareils Apple, y compris le Vision Pro.

Aujourd’hui, les deux entreprises demeurent dominantes dans leurs écosystèmes respectifs. Le modèle économique de Microsoft se concentre désormais sur les licences logicielles, les grandes entreprises et l’informatique en cloud pour les professionnels via Azure. À l’inverse, Apple met l’accent sur les produits grand public, l’intégration matériel-logiciel et l’expérience utilisateur.