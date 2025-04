iPhone 17 Pro : le nouveau téléobjectif 48 Mpx pourrait changer l’expérience du zoom

Apple prévoirait une mise à jour majeure du téléobjectif sur l’iPhone 17 Pro, avec un capteur de 48 Mpx, contre 12 Mpx sur l’iPhone 16 Pro et Pro Max. Cette rumeur, relayée par le leaker Majin Bu, a déjà été évoquée par d’autres sources, mais Bu précise que ce nouveau téléobjectif offrirait un zoom optique de 3,5x (équivalent 85 mm), au lieu du zoom 5x (120 mm) actuellement utilisé.

Moins de zoom, mais plus de polyvalence

Sur le papier, cela peut sembler être un recul. Pourtant, cette nouvelle focale serait plus adaptée à la photographie de portrait et à un usage quotidien, permettant de mieux cadrer sans trop s’éloigner du sujet. En intérieur notamment, cela offrirait plus de confort.

Mais c’est surtout le capteur 48 Mpx qui ferait la différence. Grâce à cette haute résolution, Apple pourrait appliquer un recadrage numérique pour simuler des focales plus longues sans perte notable de qualité. C’est un procédé déjà utilisé sur l’iPhone 16 avec la caméra principale, qui permet un zoom 2x numérique très propre à partir du capteur 48 Mpx.

Une approche hybride entre optique et traitement logiciel

Ce changement marquerait une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple : s’appuyer davantage sur la résolution élevée et le traitement computationnel pour compenser certaines limites optiques. Résultat : des options de zoom plus souples et plus intuitives, notamment pour les portraits, sans compromis sur la qualité d’image.

Avec des caméras Fusion et Ultra grand-angle déjà à 48 Mpx sur les iPhone 16 Pro, l’iPhone 17 Pro pourrait être le premier modèle à intégrer trois capteurs de 48 Mpx à l’arrière.

Apple devrait annoncer la gamme iPhone 17 en septembre, comme à son habitude.