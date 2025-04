Les chargeurs UGREEN sont-ils sûrs ?

Dans un monde où nos appareils Apple — iPhone, MacBook, iPad ou encore Apple Watch — sont devenus des compagnons indispensables, le choix du bon chargeur est plus que jamais crucial. Parmi les marques qui montent en puissance, UGREEN s’impose de plus en plus comme une alternative sérieuse aux accessoires officiels Apple. Mais peut-on vraiment faire confiance aux chargeurs UGREEN ? Sont-ils sûrs à utiliser au quotidien ?

Une marque bien implantée dans l’univers tech

UGREEN est une marque chinoise spécialisée dans les accessoires électroniques : câbles, stations d’accueil, hubs USB-C, et surtout, chargeurs rapides compatibles avec les produits Apple. Elle a su se faire un nom grâce à un bon rapport qualité-prix et des innovations bien pensées, notamment autour de la technologie GaN (nitrure de gallium), qui permet de concevoir des chargeurs plus compacts et plus puissants.

Selon The Verge et Android Authority, UGREEN fait désormais partie des fabricants d’accessoires les plus fiables dans l’univers USB-C. « Leurs chargeurs GaN font partie des plus performants que nous ayons testés », précise Android Police.

Des normes de sécurité respectées

L’un des points les plus importants quand on parle de chargeur, c’est la sécurité. Sur ce point, UGREEN respecte les principales certifications internationales, comme la norme CE (pour l’Europe) ou FCC (pour les États-Unis). Leurs chargeurs sont également dotés de protections contre la surchauffe, la surtension et les courts-circuits, ce qui les rend sûrs à utiliser, même avec des appareils aussi exigeants qu’un MacBook Pro ou un iPhone 15 Pro Max.

Dans plusieurs tests de Tom’s Guide, les chargeurs UGREEN ont passé avec succès les essais de montée en température et de stabilité électrique. « Nous n’avons noté aucune surchauffe anormale même en usage prolongé », peut-on lire.

Compatibilité avec les produits Apple

UGREEN ne fait pas que respecter les normes : la marque conçoit ses chargeurs avec une parfaite compatibilité pour les appareils Apple. Plusieurs modèles incluent la technologie Power Delivery (PD) jusqu’à 140W, ce qui permet une charge rapide pour MacBook Pro, iPad Pro et même les iPhone via un câble USB-C vers Lightning ou USB-C vers USB-C.

Il existe également des modèles multiports très pratiques pour charger plusieurs appareils à la fois, sans perdre en puissance. Certains hubs combinent même recharge et transfert de données, idéals pour les utilisateurs de MacBook qui travaillent en mobilité.

Peut-on les acheter à bon prix ?

Oui, et c’est même l’un des gros atouts de la marque. Les chargeurs UGREEN sont souvent 30 à 40 % moins chers que leurs équivalents Apple. Et si vous êtes attentif, vous pouvez en acheter un encore moins cher grâce à un code promo Amazon valide ici, souvent affiché directement sur la fiche produit. Un bon moyen d’économiser tout en gardant la qualité.

Faut-il s’en méfier ?

Non, tant que vous achetez un produit authentique et que vous évitez les contrefaçons. Le plus sûr est de commander directement via la boutique officielle UGREEN sur Amazon. Les imitations vendues à très bas prix sur d’autres plateformes peuvent, en revanche, ne pas offrir les mêmes garanties de sécurité.

En résumé, les chargeurs UGREEN sont fiables, puissants, compatibles avec les produits Apple, et bien moins chers que les modèles officiels. Pour ceux qui veulent allier performance et économies, c’est une excellente option.