Quand Apple sortira-t-elle le MacBook Pro M5 ?

Apple met régulièrement à jour sa gamme MacBook Pro, et une nouvelle version équipée de puces M5 est déjà en préparation. Après avoir terminé le renouvellement de la plupart de ses Mac avec les puces M4, la transition vers la génération M5 semble prévue pour l’automne 2025, selon les rumeurs.

Pas de changement de design prévu

Aucune rumeur ne laisse penser qu’Apple apportera une modification esthétique aux futurs MacBook Pro M5. On peut donc s’attendre à un design identique à celui des modèles actuels, avec peut-être quelques ajustements internes mineurs.

Un nouveau design plus marquant pourrait arriver lorsqu’Apple passera aux écrans OLED, ce qui ne devrait pas avoir lieu avant 2026.

Trois nouvelles puces : M5, M5 Pro et M5 Max

Apple prévoit d’intégrer les puces M5, M5 Pro et M5 Max dans ses différents modèles :

Le modèle 14 pouces d’entrée de gamme devrait être équipé de la puce M5 standard.

devrait être équipé de la puce M5 standard. Les modèles 14 pouces haut de gamme et 16 pouces bénéficieront des versions Pro et Max.

Comme les puces M4, les M5 seront gravées en 3 nanomètres, mais bénéficieront d’une technologie plus avancée, notamment grâce à la nouvelle méthode de packaging SoIC (System on Integrated Chip) développée par TSMC. Cette technique permet d’empiler les composants en 3D, offrant ainsi de meilleures performances électriques et une meilleure gestion thermique.

Les puces M5 devraient être plus rapides, plus économes en énergie et plus performantes pour les tâches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Apple prévoit également d’utiliser cette génération de puces dans ses serveurs d’IA pour alimenter les fonctions Apple Intelligence.

À quoi s’attendre en 2026

Apple travaille aussi sur un MacBook Pro OLED, qui devrait voir le jour en 2026. Ce modèle introduira des améliorations majeures au niveau de l’affichage, avec une meilleure luminosité, des noirs plus profonds, un meilleur contraste et une efficacité énergétique accrue.

Ce futur modèle pourrait également intégrer un modem 5G, une première sur Mac, et serait propulsé par une puce de 2 nanomètres, encore plus avancée que les M5.

Date de sortie estimée

La production de masse des puces M5 est attendue pour début 2025, ce qui laisse penser qu’Apple pourrait dévoiler ses MacBook Pro M5 à l’automne 2025. En octobre 2024, Apple avait rafraîchi sa gamme Pro avec les puces M3, un lancement en octobre 2025 semble donc cohérent.