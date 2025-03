iPhone 17 Pro prendrait en charge l’enregistrement vidéo en 8K

Les futurs modèles d’iPhone 17 Pro pourraient permettre l’enregistrement vidéo en 8K, contre une résolution maximale actuelle de 4K sur la gamme iPhone 16, selon le leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo.

« L’iPhone 17 Pro sera à attendre avec impatience, la 8K sera à la portée de l’utilisateur », a-t-il déclaré mercredi.

Des indices qui s’accumulent

Cette affirmation semble cohérente avec un rapport datant de septembre dernier, affirmant qu’Apple avait testé l’enregistrement en 8K sur les iPhone 16 Pro. La fonctionnalité n’avait cependant pas été activée, probablement à cause de limitations matérielles du système de caméra actuel.

Les iPhone 16 Pro intègrent des capteurs Fusion et Ultra grand-angle de 48 mégapixels, mais le téléobjectif reste à 12 mégapixels — insuffisant pour une vidéo 8K, qui nécessite au minimum une résolution d’environ 33 mégapixels.

Trois capteurs de 48 mégapixels pour la 8K

La rumeur d’un téléobjectif de 48 mégapixels sur les modèles iPhone 17 Pro renforce l’hypothèse d’un support natif de la vidéo en 8K. Si les trois caméras arrière atteignent ce niveau, toutes pourraient théoriquement capturer de la vidéo 8K — une première pour un iPhone.

Plusieurs concurrents comme le Galaxy S25 Ultra ou le Pixel 9 Pro de Google proposent déjà la vidéo 8K, souvent via un upscaling par IA. Même si l’usage reste limité aujourd’hui, la 8K permet par exemple de filmer en ultra grand-angle puis de recadrer en 4K sans perte de qualité.

Apple miserait sur la vidéo en 2025

Selon Bloomberg, Apple compte mettre en avant les capacités vidéo de l’iPhone 17 Pro cette année. « Apple a traditionnellement mis l’accent sur la photo. Cette année, l’objectif est de convaincre les vidéastes de délaisser leurs caméras dédiées au profit de l’iPhone », a écrit Mark Gurman en février.

L’ajout de la vidéo 8K viendrait ainsi compléter une longue série d’innovations vidéo : mode Action, mode Cinématique, Dolby Vision en 4K à 120 i/s…

Nouveau design pour le bloc caméra

L’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max devraient arborer un nouveau module caméra horizontal s’étendant sur toute la largeur de l’appareil, à la manière des Pixel de Google. Il logerait le trio de caméras à gauche, et à droite le flash, le micro et le capteur LiDAR.

L’objectif de ce nouveau design reste incertain, mais il pourrait offrir plus d’espace pour les composants internes et les systèmes de refroidissement.

Enfin, tous les iPhone 17 sont également attendus avec une caméra frontale de 24 mégapixels, un bond significatif face aux 12 mégapixels actuels.