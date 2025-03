L’iPhone 17 Pro arrive plus tard cette année avec ces 10 nouveautés

Bien que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne soient pas attendus avant septembre, de nombreuses rumeurs circulent déjà à leur sujet.

Nouveau châssis en aluminium

Les modèles Pro de cette année adopteraient un cadre en aluminium, remplaçant le titane utilisé sur les iPhone 15 Pro et 16 Pro, et l’acier inoxydable présent sur les modèles Pro du X au 14. Le dos des appareils bénéficierait d’un design hybride combinant aluminium et verre.

Nouveau bloc photo rectangulaire

Apple prévoirait un grand bloc photo rectangulaire aux coins arrondis, tout en conservant la disposition triangulaire des objectifs. Cette évolution visuelle marquerait un tournant notable dans la conception des modèles Pro.

Écran plus résistant aux rayures

Les iPhone 17 Pro seraient dotés d’un revêtement antireflet inédit, améliorant sensiblement la résistance aux rayures par rapport aux générations précédentes.

Batterie plus grande

Grâce à un design légèrement plus épais, l’iPhone 17 Pro Max pourrait embarquer une batterie de plus grande capacité, offrant potentiellement une meilleure autonomie.

Puce A19 Pro plus performante

Apple devrait équiper ses modèles Pro de la nouvelle puce A19 Pro, gravée avec le procédé N3P de troisième génération de TSMC. Ce changement devrait apporter des gains modérés en performance et en efficacité énergétique.

Wi-Fi 7 conçu par Apple

Les quatre modèles de la gamme iPhone 17 devraient intégrer une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, et non par Broadcom, une première pour la marque.

Caméra frontale 24 mégapixels

Tous les iPhone 17 seraient équipés d’une caméra frontale de 24 mégapixels, soit le double des 12 MP présents sur la gamme iPhone 16. Cette mise à jour permettrait des recadrages plus précis et une meilleure qualité globale des selfies.

Téléobjectif 48 mégapixels

Les iPhone 17 Pro intégreraient également un téléobjectif arrière de 48 mégapixels, une nette amélioration par rapport au capteur de 12 MP de l’iPhone 16 Pro.

12 Go de RAM

Les deux modèles Pro passeraient à 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour tous les iPhone 16. Cette augmentation soutiendrait Apple Intelligence et améliorerait les performances en multitâche.

Système de refroidissement amélioré

Les iPhone 17 bénéficieraient d’un refroidissement interne optimisé, et les modèles Pro pourraient même adopter un système à chambre à vapeur, offrant une meilleure dissipation thermique lors d’une utilisation intensive.