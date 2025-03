Les iPhone 18 devraient avoir des puces gravées en 2 nm

Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialiste de la chaîne d’approvisionnement Apple, a réaffirmé aujourd’hui que la puce A20 qui équipera les futurs iPhone 18 sera fabriquée par TSMC avec un procédé de gravure en 2 nm.

Des rendements de production prometteurs pour TSMC

Selon Kuo, la production expérimentale des puces en 2 nm chez TSMC atteint désormais un taux de rendement supérieur à 60-70 %. Ce taux correspond au pourcentage de puces fonctionnelles obtenues par tranche de silicium, la « wafer ».

Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué une puce A20 gravée en 2 nm il y a environ six mois, et un autre analyste, Jeff Pu, avait confirmé cette information plus tôt cette semaine.

Une rumeur précédente qui affirmait que la puce A20 resterait en 3 nm a été depuis démentie.

Une amélioration significative des performances et de l’efficacité énergétique

La confirmation du passage à un procédé 2 nm est une excellente nouvelle. En effet, par rapport à la puce A19 des iPhone 17 (qui sera fabriquée avec le procédé 3 nm N3P de troisième génération de TSMC), l’A20 offrira une amélioration nettement plus marquée en termes de performances et d’efficacité énergétique.

Le passage de 3 nm à 2 nm permet d’intégrer davantage de transistors dans chaque puce, ce qui augmente directement ses performances. Ainsi, selon les rapports, la puce A20 pourrait être jusqu’à 15 % plus rapide et jusqu’à 30 % plus économe en énergie que la puce A19.

Récapitulatif des procédés de gravure actuels et attendus

Pour rappel, voici un aperçu des puces récentes et attendues chez Apple ainsi que leur procédé de gravure respectif :

Puce A17 Pro : gravure en 3 nm (N3B, 1ère génération)

: gravure en 3 nm (N3B, 1ère génération) Puces A18 et A18 Pro : gravure en 3 nm (N3E, 2ème génération)

: gravure en 3 nm (N3E, 2ème génération) Puces A19 et A19 Pro : gravure en 3 nm (N3P, 3ème génération)

: gravure en 3 nm (N3P, 3ème génération) Puces A20 et A20 Pro : gravure en 2 nm (N2, 1ère génération)

Notez cependant que ces tailles en nanomètres correspondent avant tout à des termes marketing utilisés par TSMC, et non à des mesures physiques exactes.

Les iPhone 18 devraient être lancés dans environ un an et demi.