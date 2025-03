Pourquoi Apple n’a toujours pas lancé d’iPhone sans port ?

Depuis plusieurs années, les rumeurs annoncent régulièrement l’arrivée d’un iPhone totalement dépourvu de ports, offrant ainsi une expérience entièrement basée sur la recharge sans fil. Apple elle-même a d’ailleurs déposé plusieurs brevets évoquant un iPhone entièrement en verre, sans aucun port ni bouton.

Pourquoi l’iPhone 17 Air ne sera finalement pas portless

Apple a sérieusement envisagé de concrétiser cette idée avec l’arrivée prochaine de l’iPhone 17 Air, mais a finalement renoncé à cette option. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg révèle qu’Apple avait envisagé un iPhone 17 Air dépourvu de port USB-C, et donc entièrement chargé par MagSafe.

La marque a finalement abandonné cette idée à cause des inquiétudes internes liées à une possible réaction négative des autorités européennes. En effet, Apple a adopté le port USB-C sur l’iPhone 15 en raison d’une loi européenne votée en 2022, imposant l’utilisation d’un port commun (USB-C) pour la recharge. Bien que cette réglementation concerne uniquement l’Union européenne, Apple a choisi de généraliser ce changement à l’échelle mondiale plutôt que de produire deux modèles d’iPhone différents.

Les contraintes réglementaires et la satisfaction des utilisateurs

Outre le risque de s’attirer les foudres des régulateurs européens, supprimer complètement le port de charge aurait aussi certainement déclenché une vive réaction négative chez les utilisateurs. On se souvient des critiques lors de la suppression de la prise casque sur l’iPhone 7. Samsung et d’autres marques avaient d’ailleurs beaucoup moqué Apple avant de finalement adopter elles-mêmes la même décision quelques années plus tard.

MagSafe : une alternative crédible mais encore limitée

Les iPhone 16 prennent désormais en charge la recharge MagSafe jusqu’à 25 W, offrant même une recharge rapide (jusqu’à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur secteur de 30 W). Ainsi, en termes de vitesse, supprimer le port USB-C n’aurait pas de réel inconvénient. En revanche, cela réduirait fortement la flexibilité offerte par les câbles et chargeurs USB-C universels aujourd’hui largement adoptés.

Même si l’iPhone 17 Air ne sera pas le premier à abandonner les ports, Apple n’a pas renoncé définitivement à cette idée. Si ce nouvel iPhone ultra-fin rencontre du succès, l’entreprise pourrait rapidement réenvisager l’iPhone entièrement sans port, et même généraliser ce choix à l’ensemble de sa gamme dans le futur.