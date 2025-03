iOS 19 : tout ce que l’on sait déjà sur le futur OS mobile d’Apple

Apple ne dévoilera officiellement iOS 19 qu’en juin prochain, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), mais les premières rumeurs émergent déjà depuis Cupertino. Cette mise à jour s’annonce particulièrement ambitieuse, avec des changements que l’on n’a pas vus chez Apple depuis au moins 10 ans.

Une refonte majeure du design d’iOS 19

Cette année, Apple prévoirait une refonte complète de l’apparence de ses systèmes d’exploitation (iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16). L’objectif serait d’obtenir une expérience plus unifiée lorsqu’on passe de l’iPhone au Mac, et inversement.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette mise à jour représenterait le changement le plus important du design d’iOS depuis iOS 7 en 2013, et il ne s’agirait pas uniquement de changements cosmétiques.

Apple repenserait notamment les icônes, menus, applications, fenêtres, boutons système, mais également la manière de naviguer dans l’interface et d’interagir avec le système.

Cette refonte serait directement inspirée de l’interface du casque Apple Vision Pro, avec un style plus translucide mettant l’accent sur le contenu affiché, plutôt que sur l’interface elle-même.

Par exemple, l’application Appareil photo bénéficierait d’une interface repensée pour offrir plus d’espace d’affichage lors de la prise de photos, avec des menus transparents facilement accessibles par balayage, rappelant fortement visionOS.

Des fonctionnalités enrichies grâce à Apple Intelligence

Apple devrait également étendre les fonctionnalités d’Apple Intelligence à davantage d’applications natives dans iOS 19. Si les détails restent rares pour le moment, certaines rumeurs évoquent par exemple la possibilité d’utiliser Apple Intelligence pour générer automatiquement des playlists dans Apple Music.

Une évolution très attendue de Siri

Parmi les nouveautés attendues figurent plusieurs améliorations initialement prévues pour Siri dans iOS 18, mais qui ont finalement été reportées. Ainsi, iOS 19 pourrait enfin apporter ces améliorations à l’assistant vocal, notamment :

Le contexte personnel , permettant à Siri de mieux connaître les contenus présents sur votre iPhone (emails, photos, fichiers, messages…) afin de faciliter la recherche et l’exécution de tâches complexes. Siri pourrait par exemple facilement retrouver une photo précise ou même un numéro de passeport enregistré dans vos notes.

, permettant à Siri de mieux connaître les contenus présents sur votre iPhone (emails, photos, fichiers, messages…) afin de faciliter la recherche et l’exécution de tâches complexes. Siri pourrait par exemple facilement retrouver une photo précise ou même un numéro de passeport enregistré dans vos notes. La prise en compte du contexte à l’écran , où Siri serait capable de comprendre ce que vous voyez à l’écran pour exécuter des actions en lien direct avec le contenu affiché.

, où Siri serait capable de comprendre ce que vous voyez à l’écran pour exécuter des actions en lien direct avec le contenu affiché. Une intégration plus poussée avec les applications (App Intents), permettant à Siri d’effectuer des actions inédites : déplacer des fichiers entre applications, réaliser des tâches complexes telles que modifier une photo puis l’envoyer à un contact, etc.

Par ailleurs, Apple travaillerait toujours sur une version avancée de Siri basée sur les grands modèles de langage (LLM), semblable aux chatbots populaires comme ChatGPT ou Claude. Toutefois, cette fonctionnalité majeure ne serait vraisemblablement pas disponible avant au moins iOS 20.

Un déploiement progressif des nouvelles fonctions

Comme ce fut le cas pour iOS 18, Apple pourrait choisir de proposer les nouvelles fonctionnalités d’iOS 19 de manière progressive. Certaines nouveautés importantes, notamment autour d’Apple Intelligence et Siri, pourraient ainsi n’être disponibles qu’à partir du printemps 2026, voire plus tard, en raison des retards déjà accumulés sur leur développement.

Compatibilité : tous les appareils sous iOS 18 concernés

Selon les rumeurs actuelles, iOS 19 serait compatible avec tous les appareils capables de faire fonctionner iOS 18. Toutefois, certaines nouveautés plus avancées nécessitant une puissance accrue pourraient être réservées exclusivement aux nouveaux modèles d’iPhone 17 attendus cette année.

Date de sortie d’iOS 19

iOS 19 sera présenté officiellement par Apple lors de la conférence WWDC en juin 2025. Une période de bêta-test suivra durant tout l’été avant une sortie officielle en septembre, en même temps que les nouveaux iPhone 17.