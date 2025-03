Meta déploie en Europe Meta AI, mais seulement en mode textuel

Doucement mais sûrement, les innovations arrivent en Europe. Meta déploie enfin son chatbot IA en Europe, près d’un an après avoir suspendu le lancement dans l’Union européenne, en raison des normes restrictives mais protectrices du Vieux continent. Dès les prochaines semaines, Meta AI sera disponible sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger dans 41 pays européens et 21 territoires d’outre-mer. Mais pour l’heure, il faudra se contenter uniquement du mode textuel. Pas de contrôle à voix donc, probablement car Meta ne s’est toujours pas plié aux consignes.

Il se nourrit d’Instagram

L’assistant a déjà été lancé aux Etats-Unis en 2023, et devait débarquer dans la foulée en Europe, mais l’autorité irlandaise de protection de la vie privée avait finalement demandé au réseau social de reporter le déploiement. La sortie dans l’UE du modèle d’IA multimodal Llama avait également été mise en pause.

Cette version limitée de Meta AI a pour objectif de se comporter comme un chatbot classique, mais permettra d’aider les utilisateurs européens à créer du contenu, puisqu’il se fonde sur les contenus qu’il trouve sur Facebook et Instagram, notamment. Vous pourrez ainsi organiser des voyages, demander des conseils de photographies… Il ne s’arrêtera évidemment pas là, et son usage pourra être plus global. Meta déclare continuer de travailler avec les régulateurs européens pour élargir progressivement les fonctionnalités de Meta AI, l’objectif étant d’atteindre un niveau d’offre similaire à celui des États-Unis.