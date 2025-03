Microsoft préparerait une Xbox portable pour d’ici la fin d’année 2025

Microsoft n’abandonnera donc jamais sa marque de consoles. Malgré des ventes en berne, des critiques féroces et des portages d’exclusivités chez la concurrence, le géant de Redmond préparerait pour l’année 2025 une nouvelle console Xbox, et pas des moindres : il s’agirait d’une console portable, pour surfer sur la vague des ordinateurs de poche, comme le Steam Deck, la Rog Ally ou la Lenovo Legion GO.

Pas fabriquée par Microsoft

Un secteur déjà saturé mais qui ne fait pas peur à Microsoft, qui veut se tailler sa part du lion en proposant son Gamepass tous azimuts. Ainsi, comme le révèle Windows Central, l’objectif de Microsoft est de proposer une expérience de jeu hybride, autant PC que console.

Cette console ne serait toutefois pas fabriquée directement par Microsoft, mais résulterait d’une collaboration avec un autre fabricant, comme Asus, MSI ou Razer. Pour l’heure, son nom de code est Keenan. D’après les informations disponibles, elle serait dotée de spécifications proches d’un PC, avec un accent sur le Microsoft Store et le PC Game Pass, tout en permettant l’installation d’autres plateformes comme Steam. Son design devrait rappeler une Xbox traditionnelle, mais sans jamais en faire une plateforme où règnerait les exclusivités.

En outre, Microsoft préparerait déjà une nouvelle génération de consoles de salon, et donc le successeur des Series S et X. Elle est attendue pour 2027 (déjà!) et devrait, elle aussi, proposer une expérience plus proche du PC, et surtout de Windows.