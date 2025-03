Contrairement aux iPhone 16, les nouveaux Mac d’Apple n’intègrent pas le Wi-Fi 7

Apple a présenté la semaine dernière ses nouveaux modèles de MacBook Air et de Mac Studio, intégrant les puces plus rapides et performantes M4 et M3 Ultra, ainsi que d’autres améliorations comme les ports Thunderbolt 5 pour le Mac Studio. Toutefois, une évolution attendue est absente : la compatibilité avec la toute dernière norme Wi-Fi, le Wi-Fi 7.

Wi-Fi 6E : toujours présent, mais pas le plus rapide

Les nouveaux MacBook Air M4 et Mac Studio conservent en effet la compatibilité avec le Wi-Fi 6E, permettant l’accès à la bande de fréquence 6 GHz sur les routeurs compatibles Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Cependant, cette norme n’est plus la plus récente ni la plus rapide disponible actuellement.

Les promesses du Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7, connu sous le nom technique IEEE 802.11be, promet des vitesses théoriques jusqu’à quatre fois supérieures à celles de son prédécesseur. Il propose également une latence réduite et une meilleure gestion des connexions simultanées de plusieurs appareils. Sa fonctionnalité phare, le Multi-Link Operation (MLO), permet d’associer plusieurs fréquences issues de bandes différentes pour créer une connexion unique, offrant ainsi potentiellement plus de performances et une stabilité accrue.

Un choix inattendu mais cohérent d’Apple

La décision d’Apple de ne pas équiper ses nouveaux Mac du Wi-Fi 7 n’est pas complètement surprenante, car les modèles MacBook Pro dotés de puces M4 lancés l’année dernière ne disposent pas non plus de cette norme. Cependant, ce choix peut paraître étrange, surtout quand on sait que tous les modèles d’iPhone 16, lancés en septembre, incluent des puces Wi-Fi 7 fournies par Broadcom.

Une adoption encore limitée du Wi-Fi 7

Cela étant dit, l’absence du Wi-Fi 7 dans les nouveaux Mac d’Apple reste peu significative dans le contexte actuel d’adoption encore limitée de cette technologie. Même si la gamme iPhone 16 intègre cette norme, Apple a choisi de limiter son utilisation à une largeur de bande de 160 MHz, au lieu des 320 MHz maximaux permis par la norme Wi-Fi 7. En d’autres termes, même les iPhone 16 ne tirent pas encore pleinement parti des avantages potentiels de vitesse du Wi-Fi 7.

Wi-Fi 6E reste performant pour la majorité des utilisateurs

Le support actuel du Wi-Fi 6E sur les Mac équipés de puces M4 offre déjà l’accès à la bande moins encombrée de 6 GHz, garantissant ainsi des performances satisfaisantes pour les besoins réseau actuels. Certes, le Wi-Fi 7 aurait permis d’assurer une certaine pérennité aux nouveaux acheteurs de Mac, mais ses bénéfices concrets ne seront pas accessibles à grande échelle avant un certain temps.

Pour la majorité des utilisateurs Mac, l’absence du Wi-Fi 7 ne devrait donc pas constituer un critère décisif lors de l’achat d’un nouveau modèle M4. Cette technologie étant encore à ses débuts, le Wi-Fi 6E continue à offrir des performances solides pour les usages informatiques courants, tels que les visioconférences, le cloud gaming ou le streaming en haute résolution.