Apple dévoile l’iPad 11 avec puce A16 et plus de stockage

Apple a récemment annoncé la 11e génération d’iPad, qui intègre désormais la puce A16 Bionic ainsi qu’une capacité de stockage augmentée.

Cette annonce accompagne également le lancement du nouvel iPad Air équipé de la puce M3.

D’après le communiqué d’Apple :

“La puce A16 offre un gain de performances pour les tâches quotidiennes sous iPadOS, tout en conservant une autonomie d’une journée complète. Comparé à la génération précédente, le nouvel iPad avec A16 est près de 30 % plus rapide. Par rapport à l’iPad équipé de la puce A13 Bionic, les utilisateurs constateront une amélioration globale des performances allant jusqu’à 50 %, et l’A16 rend cet iPad jusqu’à 6 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue.”