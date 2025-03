Apple Pro Display XDR 2 : le point sur les rumeurs

L’Apple Pro Display XDR fête déjà ses cinq ans, et bien que des rumeurs circulent sur une seconde génération, peu d’informations précises ont émergé sur le successeur de cet écran externe haut de gamme.

Le Pro Display XDR premier du nom

Un écran boosté par une puce Apple Silicon ?

En décembre 2022, Mark Gurman de Bloomberg affirmait qu’Apple travaillait sur une version améliorée du Pro Display XDR, intégrant une puce Apple Silicon pour enrichir ses fonctionnalités.

Actuellement, le Studio Display est équipé d’une puce A13 Bionic, qui alimente :

La webcam intégrée

L’audio spatial

La compatibilité avec Siri

Le Pro Display XDR actuel ne propose aucune de ces fonctionnalités, ce qui suggère qu’une seconde génération pourrait intégrer des haut-parleurs, des microphones et une caméra pour offrir une expérience plus complète.

Des performances d’affichage améliorées ?

Le Pro Display XDR 2 pourrait également bénéficier de plusieurs avancées technologiques, notamment :

Un taux de rafraîchissement plus élevé

Une connectivité Thunderbolt 5

Une éventuelle transition vers l’OLED

En juillet 2023, Gurman confirmait qu’Apple travaillait toujours sur plusieurs moniteurs nouvelle génération, avec une sortie au plus tôt en 2024.

Une technologie d’affichage inspirée des MacBook Pro

En novembre dernier, Ross Young de Display Supply Chain Consultants déclarait que le nouveau Pro Display XDR adopterait la même technologie d’affichage à points quantiques que les derniers MacBook Pro.

Selon Young, les films à points quantiques offrent :

Une meilleure prise en charge des couleurs

Des performances accrues en termes de fluidité des mouvements

Cette technologie serait plus performante que le film KSF phosphore actuellement utilisé sur le Pro Display XDR et les anciens MacBook Pro. Cela signifie que le Pro Display XDR 2 pourrait offrir une meilleure précision des couleurs et des temps de réponse plus rapides.

Un produit qui n’est pas une priorité pour Apple

Plus récemment, Gurman a indiqué que le Pro Display XDR de deuxième génération était “moins prioritaire” pour Apple, car il s’agit d’un produit coûteux et destiné à un marché de niche.

Depuis cette déclaration, aucune nouvelle fuite majeure n’a été rapportée, et aucune date de sortie n’a été évoquée.

Peut-être en apprendrons-nous davantage sur ce Pro Display XDR 2 plus tard dans l’année.