L’iPhone pliable prévu pour 2026 n’aurait pas de pli visible

Apple progresse rapidement sur son iPhone pliable tant attendu, et un nouveau rapport indique que l’entreprise a réalisé une percée majeure en éliminant presque totalement le pli visible sur l’écran, un problème récurrent sur les appareils pliables actuels.

Concept d’iPhone pliable noir – Source : @conceptphone

Une avancée technologique pour un écran sans pli

D’après le média coréen ETNews, Apple finalise actuellement la sélection de ses fournisseurs de composants pour l’iPhone pliable, un processus qui devrait être terminé d’ici avril. Cela suggère que la marque se rapproche de la phase de production, avec un lancement de la fabrication à grande échelle prévu pour la deuxième moitié de l’année.

“Apple a décidé d’éliminer le pli à tout prix, quel que soit le coût, afin de différencier son smartphone pliable des modèles existants.”

Selon une source industrielle citée par ETNews, Apple aurait développé un nouveau matériau permettant de faire disparaître le pli. Ce défi technologique a longtemps été un problème pour les fabricants comme Samsung et Huawei, qui n’ont pas réussi à le rendre totalement invisible. Si Apple parvient à le résoudre, cela pourrait lui offrir un avantage concurrentiel majeur.

Samsung Display, fournisseur exclusif de l’écran OLED pliable

Selon le rapport, Samsung Display sera le fournisseur exclusif des écrans OLED de l’iPhone pliable. L’entreprise coréenne développe cet écran spécialement pour Apple depuis l’année dernière, s’appuyant sur son expertise en tant que premier fabricant à produire des écrans OLED pliables en masse.

L’iPhone pliable adopterait un design à pliage interne, similaire à un livre. Le verre ultra-fin (UTG) recouvrant l’écran serait fourni par Corning, une entreprise américaine déjà partenaire d’Apple pour les écrans en verre. De son côté, Amphenol, qui a déjà fabriqué des charnières pour le MacBook Pro, serait en tête pour fournir le mécanisme de charnière crucial.

Un lancement prévu pour fin 2026

D’après ETNews, l’iPhone pliable suivra le cycle de développement habituel d’Apple et devrait être lancé dans la seconde moitié de 2026. Ce week-end, Mark Gurman de Bloomberg a également affirmé qu’Apple finalise le développement de son premier appareil pliable pour 2026. D’autres analystes comme Ming-Chi Kuo et Jeff Pu, ainsi que des médias comme The Information et The Wall Street Journal, évoquent une sortie fin 2026 ou début 2027.

Un écran externe plus compact et un format inédit

D’après le leaker chinois Digital Chat Station, l’iPhone pliable disposerait d’un écran externe de 5,49 pouces et d’un écran interne de 7,74 pouces une fois déplié. Les deux afficheraient des ratios d’écran inédits, avec un écran externe plus court et plus large que celui du Find N5 d’Oppo, lancé la semaine dernière.