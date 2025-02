Apple lancera-t-elle un iPhone 17e ? Voici ce que l’on sait

Apple a récemment présenté l’iPhone 16e, qui remplace la gamme iPhone SE et marque un tournant stratégique dans la ligne des smartphones de la marque. Proposé à partir de 599 $, ce modèle offre un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, une puce A18 et un port USB-C, se positionnant comme une alternative plus abordable au sein de la famille iPhone 16. Cette nouvelle approche soulève une question : Apple lancera-t-elle un iPhone 17e l’année prochaine ?

Rendu de l’iPhone 17

Une gamme iPhone 17 déjà bien remplie

La prochaine gamme iPhone 17 devrait se composer de quatre modèles :

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin remplaçant l’actuel iPhone Plus

L’iPhone 17 Air se distinguerait par un design nettement plus fin, un châssis en aluminium et un écran de 6,6 pouces, offrant un équilibre entre portabilité et performance.

Un iPhone 17e en préparation ?

À ce jour, aucune rumeur ou fuite crédible ne laisse penser qu’un iPhone 17e est en préparation pour cette année ou l’année prochaine. L’introduction de l’iPhone 17 Air pourrait justement être la solution d’Apple pour offrir un modèle intermédiaire, réduisant ainsi le besoin d’une variante “e”.

Cependant, Apple pourrait adopter une autre stratégie et lancer l’iPhone 17e en début d’année prochaine, autour de février, pour relancer son catalogue à mi-parcours. Une approche plus dynamique que la traditionnelle sortie de nouvelles couleurs d’iPhone au printemps.

Apple pourrait aussi choisir un calendrier de sortie plus irrégulier, comme pour les iPhone SE :

iPhone SE (1ère génération) en mars 2016

iPhone SE (2e génération) en avril 2020

iPhone SE (3e génération) en mars 2022

Tout dépendra du succès de l’iPhone 16e

L’avenir des modèles “e” dépendra avant tout des ventes et des retours utilisateurs sur l’iPhone 16e. Si ce dernier rencontre le succès, Apple pourrait être tentée de pérenniser cette gamme et d’intégrer un iPhone 17e dans son prochain line-up.