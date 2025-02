Tous les iPhone sont désormais équipés d’écrans OLED

Avec l’arrivée de l’iPhone 16e, qui reprend le design et l’écran de l’iPhone 14, Apple a officiellement abandonné la technologie LCD dans sa gamme d’iPhone.

La fin des écrans LCD sur iPhone

L’iPhone 16e étant désormais doté d’un écran OLED, et avec la disparition de l’iPhone SE, tous les modèles d’iPhone vendus par Apple sont équipés d’un écran OLED.

Apple avait commencé à utiliser la technologie OLED en 2017 avec l’iPhone X, tout en continuant à proposer un mélange d’écrans LCD et OLED sur différentes gammes. En 2020, Apple a définitivement abandonné les écrans LCD sur ses modèles phares, et les iPhone 12 et générations suivantes sont exclusivement passés à l’OLED.

L’iPhone SE, dernier modèle LCD, remplacé par l’iPhone 16e

Jusqu’à présent, l’iPhone SE était une gamme à part, conçue comme un modèle abordable avec le design et les composants de l’iPhone 8, qui utilisait un écran LCD. C’est avec l’iPhone 16e que la transition complète vers l’OLED s’achève.

Les avantages des écrans OLED sur iPhone

Apple appelle ses écrans OLED “Super Retina XDR”, et cette technologie offre :

Un meilleur contraste

Des couleurs plus vibrantes et saturées

Une luminosité et une résolution supérieures

La prise en charge du HDR, une première pour un iPhone d’entrée de gamme

Un écran OLED, mais une luminosité inférieure aux modèles iPhone 16

L’écran de l’iPhone 16e est le même que celui de l’iPhone 14, avec une luminosité maximale de 800 nits et une luminosité HDR de 1200 nits.

En comparaison, l’iPhone 16 offre une luminosité supérieure :

1000 nits en standard

1600 nits en HDR

2000 nits en extérieur

Bien que l’iPhone 16e n’atteigne pas ces performances, il marque tout de même une avancée importante pour les modèles d’entrée de gamme grâce à l’adoption définitive de l’OLED sur toute la gamme iPhone.