Apple dit adieu à l’iPhone SE

Avec l’annonce de l’iPhone 16e, Apple a officiellement dit adieu à l’iPhone SE de troisième génération.

La fin d’une ère pour plusieurs technologies

Avec l’abandon de l’iPhone SE, plusieurs éléments emblématiques de l’écosystème Apple disparaissent également :

Le bouton Home

Touch ID

L’écran LCD

Les écrans de moins de 6 pouces

Le port Lightning

Apple a également annoncé aujourd’hui la fin de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, marquant un tournant dans la gamme.

Une gamme iPhone désormais simplifiée

La gamme actuelle d’Apple se compose désormais des modèles suivants :

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Un positionnement étrange pour l’iPhone 16e

Un détail surprend dans cette gamme : l’iPhone 16e possède encore l’ancienne encoche, mais il est équipé de la puce A18 et prend en charge Apple Intelligence.

En revanche, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus bénéficient de la Dynamic Island, mais utilisent la puce A16 Bionic, vieille de deux générations, et ne prennent pas en charge Apple Intelligence.

L’iPhone 15 bientôt abandonné ?

Apple pourrait retirer les iPhone 15 et iPhone 15 Plus lors du lancement des iPhone 17, iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro en septembre.