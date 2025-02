L’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air utiliseront le même écran OLED que les iPhone 16 Pro

Tous les modèles de la future gamme iPhone 17 intégreront l’écran OLED haute performance “M14” de Samsung, selon le leaker Instant Digital sur Weibo.

Un écran OLED de qualité Pro pour tous les modèles

La série “M” des panneaux OLED de Samsung est conçue pour les smartphones haut de gamme. Le chiffre “14” désigne le nombre de matériaux haute performance utilisés pour leur fabrication. Ce même écran M14 équipait déjà les iPhone 16 Pro, offrant une luminosité augmentée de 30 % et une meilleure durabilité grâce à une couche d’émission bleue plus efficace.

Fait surprenant, le Galaxy S25 Ultra utilise une version améliorée du panneau M13, plus ancien. Cela signifie que les iPhone 17 et iPhone 17 Air pourraient bénéficier d’un écran objectivement supérieur sur certains points.

ProMotion et Always-On pour toute la gamme iPhone 17

Apple prévoit d’étendre ProMotion à tous les modèles d’iPhone 17, permettant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement plus fluide et une meilleure expérience vidéo. Jusqu’à présent, cette technologie était réservée aux modèles Pro.

Grâce à ProMotion, les écrans de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Air pourront également descendre à 1 Hz, optimisant l’autonomie et activant l’Always-On. Cette fonctionnalité permet d’afficher l’horloge, les widgets, les notifications et le fond d’écran même lorsque l’appareil est verrouillé.

Des écrans plus grands pour les modèles standards

L’année dernière, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ont vu leurs écrans grandir, passant de 6,12″ et 6,69″ à 6,27″ et 6,86″.

En 2025, Apple devrait appliquer cette augmentation à l’iPhone 17 standard, qui adopterait un écran de 6,27 pouces. L’iPhone 17 Air, qui remplacera le modèle Plus, serait quant à lui équipé d’un écran de 6,6 pouces, plus grand que l’iPhone 17 mais plus petit que l’iPhone 17 Pro Max.